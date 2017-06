Důležité kapičky v moři dění

Odkud jsme, odkud pocházíme, jak si vedli naši předkové, i to je důležité a nemělo by se to přehlížet. Historie by se měla v každém případě připomínat, aby člověk nezapomněl, kam patří. My jsme malá obec, přesto si myslím, že je naše minulost moc zajímavá. Každý rok připravujeme na pláňskou pouť výstavu fotografií nebo dokumentů nebo věcí denní potřeby nebo starých strojů a nářadí. A snažíme se připomínat aspoň trochu historii naší obce a našeho okolí. Naši občané se již mohli pokochat vzpomínkami na školu, která byla postavena před více než 120 lety a dnes slouží jako hospoda. Zajímavá byla i výstava spolků a organizací, které na našem území působily na začátku minulého století. Působivé bylo také seznámením se s nářadím místního kováře, místních rolníků, staré hasičské uniformy. Obdivuhodné jsou také staré rodinné fotografie a původní výstavby, školní fotografie.

Možná si říkáte, žádný velký zázrak to není. Nemáme tu žádné muzeum, stálou expedici, historickou památku. Jsou to jen kapičky v moři dění, ale pro nás, pláňské občany, přesto důležité.