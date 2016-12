Otázky a odpovědi: co ukázala plavba Admirála Kuzněcova

Ruské námořnictvo zažilo v posledních sto letech dramatické vzestupy i tragické pády. V časech Sovětského svazu se snažilo ohrozit hegemonii US NAVY symbolizovanou letadlovými loděmi. Sedmadvacet let po pádu komunismu se Moskva rozhodla vyslat svou jedinou letadlovou loď do akce. Admirál Kuzněcov si vyzkoušel „válečné operace“ proti syrským povstalcům.

Technická specifikace Typ: Konvenčně poháněná letadlová loď



Původ: Rusko (SSSR)

Posádka: 1993 členů, z toho 520 důstojníků

Délka: 304,50 m

Šířka: 37 m

Výška: 10,49 m

Rychlost: 30 uzlů (55,56 Km/h)



Instalovaný výkon: čtyři parní turbíny TV12-4 poháněné osmi turbokotli, poskytující dohromady 150MW. Dále dvě turbíny o výkonu 37MW, devět 1,5MW turbogenerátorů, a šest 1,5MW dieselgenerátorů



Kdy se začala psát historie Admirála Kuzněcova?

Stavba lodi započala 22. února 1983, dokončena byla 6. prosince roku 1985 a po pěti letech ji SSSR zařadil do Sovětského námořnictva. 15. října 2016 vyplouvá do Sýrie a absolvuje svoji premiéru na poli válečných misí.



Jak se Admirál Kuzněcov v průběhu let nazýval?

Než plavidlo získalo svůj současný název Admiral Flota Sovetskogo Sojuza Kuzněcov, jmenovalo se postupně Riga, Leonid Brežněv a Tbilisi. Důvod přejmenováváci eskapadý. Města Riga a Tbilisi už od počátku 90. let minulého století nepatřila do imperia a Brežněv už také není tak úplně in. Rusové Admirála Kuzněcova oficiálně označují jako těžký letadlový křižník, aby tak právně obešli zákaz vycházející z Konvence z Montreux, dohody o režimu proplouvání letadlových lodí úžinami Bospor a Dardanely.

Je Kuzněcov jediným svého druhu?

Původně se počítalo s dokončením dvou lodí. Nedokončenou sesterskou loď Varjag po letech chátrání odkoupilo čínské námořnictvo, aby ji následně přestavělo na letadlovou loď Liaoning. Nedávno vyplula na první ostrou plavbu.



Jakým způsobem letouny z křižníku startují?

Admirál Kuzněcov není na rozdíl od svých amerických protějšků vybavený katapulty, které vystřelí startující stroj z paluby. Místo toho stroje zvedne „skokanský můstek“ na přídi . Jeho využívání klade vyšší nároky na konstrukci palubních letounů a jejich schopnost akcelerace. Letouny kvůli nutnosti vyššího poměru výkonu motorů vůči hmotnosti stroje pojmou menší náklad. Tedy méně zbraní a méně paliva.

Kudy se Rusové do Středomoří dostali?

Ruská flotila proplula kanálem La Manche, podél pobřeží Francie, přes Biskajský záliv a Gibraltar do Středomoří. Na její cestě flotilu sledovala plavidla a letouny NATO. Světové agentury přinesly řadu snímků, na kterých z komína plavidla stoupají velmi husté chuchvalce spalin. Doplnění paliva se původně plánovalo ve španělské enklávě Ceuta na pobřeží severní Afriky. Ruské velvyslanectví však žádost o tankování stáhlo bez udání důvodu.

Proč se Rusové rozhodli Admirála Kuzněcova k Sýrii vyslat?

Letecké údery vedené z Kuzněcova, kterého doprovází flotila sedmi plavidel, včetně jaderného raketového křižníku Petra Velikého, byly zamířeny na sklady zbraní, shromaždiště „teroristů“ a jejich výcviková střediska i na zbrojní továrny.

Změnilo nasazení Kuzněcova zásadně situaci v Sýrii?

Ne, nezměnilo. Mnohem důležitější byly ruské operace z pozemních základen. Západní média už během plavby tvrdila, že jde o pokračování propagandistického boje Moskvy se Západem. „Nasazení letadlové lodi Kuzněcov nebude mít z taktického hlediska na průběh války v Sýrii téměř žádný vliv“, řekl Andrew Fink z USNI News.



Podle vojenského analytika Lukáše Visingra Rusko svou letadlovou loď k Sýrii vyslalo pro zvýšení intenzity operací, získání zkušeností s reálnými palubními operacemi a zároveň jako součást demonstrace síly. Právě nabyté zkušenosti z reálných operací jsou pro ruské admirály klíčové.

Co Kuzněcov veze na palubě?

15 bojových letadel Su-33 (dolet 3000 km) a Mig-29K (dolet 1430 km) i víc než deset vrtulníků Ka-52K, Ka-27 a Ka-31.



Potvrdila loď pověsti o svém špatném technickém stavu?

Na cestě do Sýrie se objevily nepotvrzené informace o několika haváriích a závadách. Stoupající černý dým z komína Rusko vysvětlilo tím, že je loď poháněna mazutem. Podle viceadmirála Petera Svyatashova však není možné, aby tmavý kouř křižník produkoval permanentně. Ten podle něj může být způsobený zastaralostí zařízení, špatným nastavením nebo neodpovídajícím výkonem posádky.

Obešlo se nasazení letadlové lodi bez nehod?

Oficiálně jsou známy dvě havárie dvou letounů. Mig-29K, podle ruského internetového listu Gazeta.ru stoj ve stádiu zkoušek, nezvládl přistání kvůli náhlému vysazení obou motorů.

Su-33 sjel při přistávání na křižníku z paluby, když protrhl přistávací lana, která mají dosedající stroj zbrzdit.



Kvůli haváriím generální štáb přesunul letouny na pozemní základnu Hmímím, odkud měly pokračovat s bombardováním cílů v Sýrii.

„Po návratu ze Sýrie projde Kuzněcov rozsáhlou modernizací. Rusové plánují zvýšit kapacitu pojmutých letounů, modernizaci elektroniky a pravděpodobně i obranné výzbroje lodi“, říká analytik Visingr.

Rusko vs. USA vs. Čína

Nejsilnější námořní mocností je bez debaty stále Amerika. První čínská letadlová loď Liaoning je připravena k ostrému provozu po období testování. „Naše loď je neustále připravena k boji proti nepřátelům“, řekl politický komisař Li Dongyou v rozhovoru pro Today’s Global Times.

Americké námořnictvo v současnosti vlastní deset letadlových lodí, což je stejně jako všechny ostatní země dohromady.Ty tvoří páteř amerických námořních sil, zejména díky možnosti rychle zasáhnout velkou silou téměř kdekoliv na světě.