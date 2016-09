Příjemným oživením sladkého repertoáru může být tvarohový dort s ostružinami, jen z tvarohu a bez mouky, tudíž i bez lepku. A neobávejte se, že se vám nepovede, strukturu udrží jemně nastrouhané mandle a vanilkový puding a to vše si chuťově skvěle rozumí s ostružinami!



Tvaroh - druhý nejoblíbenější český mléčný produkt

I přes značnou oblibu moderních cheesecaků, které vtrhly na náš trh a do našich kuchyní, stále je u nás tvaroh jedním z nejoblíbenějších mléčných produktů a to hned za polotvrdým sýrem typu Eidam. A to je překvapivě dobrá zpráva! Tvaroh je významným zdrojem živočišných bílkovin a proteinů, přesto má nízký obsah cholesterolů na rozdíl třeba od jiných tučnějších sýrů nebo smetany.

Tvarohy se vyrábí z pasterovaného mléka se zvoleným obsahem tuku, takže si poté můžeme vybrat i třeba zdravější verzi a tou je právě odtučněný tvaroh. Dnešní výroba tvarohů dovoluje nabídnout jemnou konzistenci než třeba tu, kterou jsme byli zvyklí vídat u našich babiček, které tvaroh samy vyráběly a také vypouštěly do tvarohářských pytlů, které plnily úlohu filtrů. Tvaroh měl pak hrubší až zrnitou konzistenci a také vyšší sušinu. Ještě dnes se tvaroh dává to mušelínu nebo do sítka, aby získal správnou konzistenci třeba na výrobu tradičních slováckých vdolečků s komůrkou.

Znovuobjevený tvaroh jako symbol zdravé výživy

Doba přípravy domácího tvarohu je už asi dávno zapomenutá, klasický tvaroh však začíná být předmětem zájmu labužníků. V Británii například klasický tvaroh příliš neznají, se zvýšeným zájmem o zdravé potraviny však supermarkety začaly nabízet tvaroh, který se sice vyrábí v Británii, ale není pro něj správně anglický anglický výraz. Často spíše běžně Angličané řeknou “curd” nebo “cottage cheese“, což samozřejmě klasický tvaroh není a tak si prodejci pomohou s názvem “quark” a jedním dechem dodají, že pochází z Německa, kde se také jmenuje quark. Obliba tvarohu je především dána jeho spíše neutrální chutí a zvláště pak nízkým obsahem tuku.

V Británii se tvarohem pečivo moc neplní, tak jako u nás buchty, přesto je oblíbený spíše v slané přípravě pokrmů, třeba jako pomazánka s přidáním různých příchutí. Očekávám však, že nastane doba, kdy se tvaroh bude přidávat do všech možných listových a křehkých zákusků a Angličané budou tvarohem ještě více nadšeni, tak jako se to stalo třeba s kváskovým chlebem, kterému před 5 lety málokdo předvídal tak obrovský boom.



Tvaroh jako náplň dortu, bez mouky, téměř bez tuku, přesto skvělé chuti

Upečte si tvarohový dort! Opravdu celý z tvarohu, bez mouky, bez lepku, jen s vejci a jemně nastrouhanými mandlemi, ty totiž dodají dortu nejen strukturu, ale i hlubší chuti. Pokud ještě přidáte trochu mandlového extraktu, tedy pasty z hořkých mandlí, která se používá pro slavné italské sušenky Amaretti, tak tvarohovému dortu dodáte nádech luxusu. Nakonec Italové přesně vědí, co dělají, mandlovou moučku hojně přidávají do zákusků a sladkých těst.

Nebojte se, že bez mouky se dort nepovede, tvaroh krásně spolupracuje s vejci a pudinkovým práškem a o zbytek se postará zmíněná mandlová moučka. Nechte však čas dortu se trochu usadit, jakmile ho upečete. A pokud náhodou nesníte celý, což se u nás v případě tohoto tvarohového dortu nestává, uchovejte ho do ledničky. I studený je příjemně chladivý a osvěžující.

Tvarohový dort s ostružinami bez mouky

4 balíčky po a 250 g měkkého tvarohu ( min. 3% tuku)



6 vajec



175 g pískového cukru



100 g mandlové moučky



4 velké lžíce ovoněného vanilkového cukru



1 vanilkový puding v prášku



kůra ze 2 citrónů, šťáva z 1 z nich



500 g čerstvých ostružin



1 lžička vanilkového nebo mandlového extraktu

Postup: Nejdříve si rozehřejeme troubu na 180° C, horkovzdušnou na 160° C. Vymažeme si máslem dortovou formu s odnímatelným dnem. V mixéru smícháme tvaroh a cukr, včetně vanilkového cukru, vejce a nastrouhanou citrónovou kůru na jemno a přidáme, mandlovou moučku a vanilkový puding a vše smícháme do hladka. Nakonec přidáme šťávu z citrónu, vanilkový či mandlový extrakt a ještě jednou vše vyšleháme. Směs vlijeme do připravené formy a navrch posypeme ostružinami.

Dáme péct asi na 50 - 55 minut dokud nebude i střed propečený. Vyndáme z trouby, necháme lehce vychladnout a usadit a teprve poté vyjmeme z formy. Můžeme i lehce pocukrovat. Uchovávejte v ledničce, i když chutná skvěle teplý či vlažný.