Vyšetřování Kajínka mělo krýt prodejné policajty, tvrdí bývalý kriminalista

Kreuzer se po nuceném odchodu od policie živil lecčíms. Prodával starožitnosti, podnikal a poslední roky pracuje jako soukromý detektiv. Dodnes je přesvědčený o tom, že ho nadřízení odstavili kvůli tomu, aby jim do vyšetřování vražd spáchaných Kajínkem nemluvil. Podle jeho mínění se měly zakrýt styky podnikatelů a policie.

“Kdyby se tohle všechno rozkrylo, tak by sice nepadla celá plzeňská policie, ani nejvyšší místa, ale ti špatní policajti ano. Někteří policajti jsou prostě prodejní,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Kreuzer (první část rozhovoru zde).

Lidovky.cz: Vy jste byl součástí vyšetřovacího týmu, který měl objasnit vraždy podnikatele Štefana Jandy s Juliánem Pokošem. Jak jste se do něj dostal?

Tam mě dosadil Budek (zástupce ředitele policejní správy Západočeského kraje, pozn. aut.), protože věděl, že mám velmi dobrou místní a osobní znalost zdejšího podsvětí, protože jsem dělal na krajské kriminálce. Pohyboval jsem se v tomhle prostředí, jezdil jsme po celém okrese a řídil jsem kriminálky po mé linii v celém Západočeském kraji. Zkušenosti jsem měl. A když se po revoluci zaváděla zásahová jednotka, tak jsem byl u jejího zrodu.

Lidovky.cz: Jaká byla první vyšetřovací verze, s níž jste při rozkrývání vražd spáchaných Kajínkem pracovali?

Dělaly se prvotní úkony. Do toho se zjišťovaly styky. Objížděli se svědci, dělala se domovní prohlídka v Jandově fitness centru. Byla to taková rutina.

Lidovky.cz: Jak se vyšetřování vyvíjelo dál?

Nestandardně.

Lidovky.cz: Co to znamená?

Když jsem vyslýchal některé lidi, tak jsem věděl, že evidentně lžou. Třeba lhali ti kluci, kteří říkali, že přijeli na místo činu na motorce a že na ně údajný střelec mířil dvěma pistolemi (svědkové Brouzda a Hoffman, pozn. aut.). Přitom se mi potom přiznali, že tam přijeli golfem stříbrné barvy.

Lidovky.cz: Ale to je přece irelevantní, čím tam přijeli, ne?

Tak měli strach, protože na auto neměli řidičák. Ale další svědkové nezávisle na sobě říkali, že tam viděli chlapa, který běhá okolo auta s jednou pistolí.

Lidovky.cz: Vyšetřování se stočilo ke Kajínkovi na podzim 1993, kdy k němu policii navedli Vojtěch Pokoš, přeživší střelby z borských serpentin, a Jaroslav Ďurči, u kterého Kajínek tehdy bydlel a který v den vražd Kajínka vezl na místo činu. Pokoš měl Kajínka identifikovat, když mu vyšetřovatelé pustili pátrací relaci, že je Kajínek na útěku z vězení. To jste byl ještě ve vyšetřovacím týmu?

Ne, oni mě odvolali po čtyřech nedělích (Kajínek spáchal vraždy 30.května 1993, pozn.aut.).

Lidovky.cz: Tehdy vás obvinili ze zneužití pravomoci veřejného činitele, jak vám to obvinění vysvětlili?

Že jsem ovlivňoval svědky vraždy. Neřekli ale jaké, kdy a jakým způsobem. U soudu pak bylo při hlavním líčení vyslechnuto asi 120 svědků. Tak jsem se jako blbeček postavil a každému z nich jsem řekl, že jsem bývalý major Jiří Kreuzer a jestli mě znají, zda jsem je ovlivňoval a pokud ano, jak. Nikdo mě neznal.

Lidovky.cz: Ale Hegedüse jste znal přece. Navíc podle obžaloby jste se měl s ním, Vlasákem a Kajínkem v době vyšetřování sejít. Ačkoliv je pravda, že soud vás této obžaloby zprostil. Jak to tedy bylo?

S Hegedüsem (podnikatel Alexandr Hegedüs, vydíranému podnikateli Antonínu Vlasákovi doporučil Kajínka, že jeho problém s Jandou a Pokoši vyřídí, pozn.aut.) jsem mluvil, to je pravda. Ale s Kajínkem ne.

Lidovky.cz: O čem jste mluvil s Hegedüsem, když ne o vyšetřování těch vražd?

Říkal, že ho policajti honili, že nezastavil a že se vybourali. Ptal se mě, co má policajtům při vyšetřování říct, aby se do toho nezamotal. Já jsem mu odpověděl, aby jim řekl pravdu. Uklidnil jsem ho, že každý vyšetřovatel ho musí poučit podle zákona, že může odmítnout výpověď, pokud by způsobil trestní stíhání sobě nebo osobě blízké. Pak jsem mu to vysvětlil ještě jinak. Vyprávěl jsem mu přísloví, jakou chybu udělá ryba, než se chytne na háček. Že otevře hubu. Pak se to použilo proti mě, já jsem mu přitom jen vysvětloval, že může odmítnout výpověď.

‚Státní zástupkyně se křečovitě držela legendy, svědci se manipulovali‘

Lidovky.cz: Nicméně soud vás přesto očistil. Vy jste před soudem stál jako obžalovaný vedle Kajínka, Vlasáka či právě Hegedüse. Proces měl celkem 46 stání, trval tři roky. Co vám z něj utkvělo nejvíc?

Ty nestandardní postupy a nezákonnost.

Lidovky.cz: V čem spočívaly?

Manipulace se svědky, zatajování důkazů, úkony bez advokátů. Třeba svědkyně, nějaká doktorka s ještě jednou paní, které byly první u Jandova auta, řekli, že před autem ležel diktafon, který Janda používal. Na něm muselo být nahrané všechno, co se dělo. A ten diktafon se ale ztratil.

Lidovky.cz: Když jel Janda s Pokoši do borských serpentin na schůzku s Kajínkem pod záminkou jednání o obchodu s nemovitostmi, tak si to měl Janda nahrávat?

On si prý nahrával všechny schůzky.

Lidovky.cz: Takže si myslíte, že na tom diktafonu je zaznamenaná i samotná střelba?

Stoprocentně. A když přišla na místo činu policie, tak ten diktafon ležel vedle auta. A pak se ztratil.

Lidovky.cz: Četl jste vlastně rozsudek, který vás očistil a Kajínka poslal na doživotí?

Četl. Jaké odůvodnění provinění Kajínka tam bylo? Že nepřímé důkazy uzavírají řetězec a soudce nabyl přesvědčení hraničící s jistotou, že to bylo on.

Bývalý kriminalista Jiří Kreuzer, který byl u počátku vyšetřování vražd spáchaných Jiřím Kajínkem.

Lidovky.cz: Já ho taky četl, ale takto to tam úplně není. Vy jste mluvil o tom, že se u soudu manipulovali svědci. Kdo a jak je manipuloval?

Státní zástupkyně má dohlížet na dodržování zákona. A když tam jsou pochybnosti, má to vyznít ve prospěch obžalovaného. Ale ona si vytvořila legendu, které se křečovitě držela. A dělala všechno proto, aby to udržela v té rovině.

Lidovky.cz: O pochybnostech ale pak rozhoduje soud, ne žalobce. Mimochodem klíčová část rozsudku nad Kajínkem zní, že „soud má za to, že obhajoba obžalovaného byla vyvrácena a jeho vina je prokázána bez důvodných pochybností.“ V čem měla spočívat ta manipulace?

To vyšlo potom najevo, že jim policajti a žalobci slibovali, že je nezavřou. Oni vypověděli, pak to vzali zpátky (Kreuzer má na mysli Ďurčiho, Hegedüse a Vojtěcha Pokoše, kteří Kajínka usvědčili pozn. aut.)

Lidovky.cz: Jediný ale, kdo odvolal výpověď u soudu, byl Ďurči. Soud to odvolání však měl za účelové, protože Ďurči se Kajínka bál.

Ale advokát Bárta (právník Jaroslav Bárta, pozn. aut.), který zastupoval Kajínka, chtěl, aby se dělala rekonstrukce cesty na místo činu. Dělalo se to za přítomnosti státní zástupkyně, vyšetřovatele, Ďurčiho a řidiče. A oni mu přitom říkali, kudy má jet. On to vůbec neznal.

Lidovky.cz: Ale když se touto věcí zabýval Nejvyšší soud, potvrdil, že Ďurči je naopak na místo činu navádí spontánně.

Toho naváděli oni v tom autě (Nejvyšší soud ale mimo jiné uvedl toto: „Z videozáznamu je nepochybné, že J. Ď. naprosto spontánně navigoval policisty přes celou Plzeň až do míst, kde podle původního tvrzení obviněného J. K. vysadil a čekal na něj. Ze záznamu je také vidět, že J. Ď. nemá v rukou žádný papír s policejním návodem,“ pozn.aut.). Měla se udělat rekonstrukce činu, rekognice in natura (konfrontace svědka a pachatele mezi ostatními podezřelými, pozn. aut.), to se prostě nedělo. Ale proč? Přece podle zákona máte právo na spravedlivý proces. Jinak já nevyčítám pochybení pana Poláka (soudce Pravoslav Polák, který poslal Kajínka na doživotí, pozn. aut.), to v žádném případě. Ten musel vycházet z toho, co mu předložili. Nechci házet všechny do jednoho pytle, ale byla to věc policajtů a státního zástupce.

Podle Kreuzera Ústavní a Nejvyšší soud případ neprozkoumaly pozorně

Lidovky.cz: Soudce Polák vše, o čem mluvíte, vzal v úvahu. Sám v rozsudku píše o tom, jak policie postupovala nestandardně, že u řady úkonů se svědky a obžalovanými chyběli advokáti nebo že neproběhla rekonstrukce činu. Přesto byl na základě předložených důkazů schopen jednoznačně rozhodnout o vině Kajínka a navíc to pečlivě vysvětlit. Co vy na to?

Když mu to takhle předložili? Soudce nevyšetřuje. Ten má rozhodnout podle toho, co mu dají na stůl. On nemůže dělat vyšetřování. Když jsem upozorňoval na Kroňďáka (bývalý policista z plzeňské kriminálky Jaroslav Kronďák, pozn. aut.), že prozradil ten zátah na Jandu s Pokoši, tak mi na to soudce řekl, že od toho je státní zástupce, aby to nechal vyšetřit. A že on je od toho, aby soudil. Já jsem mu musel dát zapravdu.

Lidovky.cz: Kauzu Kajínka dvakrát přezkoumával Ústavní soud, dvakrát Nejvyšší soud. Ústavní soud porušení ústavních práv Kajínka neshledal, Nejvyšší soud pak podrobně vysvětlil, proč zamítl stížnost pro porušení zákona a proč má důkazy za dostačující. To vám nestačí?

Tak já vám něco o justici řeknu. Když jsem byl osvobozený, tak paní žalobkyni se to nezdálo a odvolala se. Šlo to k Vrchnímu soudu v Praze, kde to leželo dva roky. Po dvou letech byl soud, kde jsem jim to tam převyprávěl jako teď vám. Tehdy jsem byl rozohněný a říkal jsem, že není právem, ale povinností soudu mě zprostit v plném rozsahu, protože jsem se ničeho nedopustil a dopustit nemohl. Ten soud to nakonec potvrdil. Když jsme vyšli na chodbu, bavil jsem se s advokáty. A za mnou přišla státní zástupkyně z vrchního soudu a zeptala se mě, jestli jsem právník. Já jsem jí v nadsázce odpověděl, že jsem vystudoval během těch 46 stání u soudu prvního stupně. Ona mi pak před těmi advokáty řekla, že se mi musí omluvit, protože ani nečetla spis. Že přečetla jen to, co přišlo z Plzně. Takhle to o u těch odvolaček chodí.

Lidovky.cz: Ale vy mluvíte o jedné své zkušenosti z konce 90. let, ale já se tu bavím a opakovaných rozhodnutích Ústavního a Nejvyššího soudu.

A vy myslíte, že tam je to jiný?

Lidovky.cz: Takže podle vás soudci Ústavního a Nejvyššího soudu neznají právo?

Znají právo, ale nečtou to pozorně.

Lidovky.cz: Jak jste na to přišel?

Každý rok se dělalo vyhodnocení policejní činnosti, které se pak posílalo do Prahy. Já jsem tenkrát napsal hlášení na dvě stránky a dal jsem to svému nadřízenému. On za dvě hodiny přišel s tím, že to do Prahy nemůžeme poslat, protože to musí být alespoň na osm stránek. Bránil jsem se, že jsem tam napsal všechno podstatný a že tam nemám co dalšího napsat. Napsal jsem jasně, kolik jsme měli případů, jak jsme je realizovali a jak to skončilo. On si trval na svém, já si to tedy vzal zpátky a udělal jsem z toho práci na osm stránek. Asi na šesté stránce jsem do závorky napsal, že kdo to dočte až tam, má u mě lahev vodky. A s tímto se to poslalo na Federální kriminální ústřednu do Prahy. V Plzni to ani nečetli a v této podobě to tedy šlo do Prahy. A když jsme za půl roku měli poradu v Praze, tak se mi tam jeden nadřízený přihlásil, že má u mě lahev vodky. Prý byl jediný, kdo to dočetl až tam. Proto vám říkám, jak to chodí.

Lidovky.cz: Přece nemůžete tuto svou zkušenost vztahovat k tomu, jak rozhoduje Nejvyšší a Ústavní soud. Mimochodem kdyby se to podle vás vyšetřovalo pořádně, kam by policie došla?

Možná že by to došlo také ke Kajínkovi, ale kdo ho objednal?

Lidovky.cz: Soud prokázal, že to byl Antonín Vlasák, kterého Janda vydíral. A teď se dostaneme k tomu, proč nebyl odsouzen za objednání vraždy. Soud totiž podrobně vysvětlil, že objednání vraždy nešlo prokázat. Ale také velmi podrobně vysvětlil, že si Vlasák u Hegedüse objednal zastrašení Jandy s Pokoši a že mu bankovním převodem poslal sto tisíc. Co vy na to?

Právě že se to nešetřilo. Tam se prostě vytipoval Kajínek a všechno to směřovalo na něj. Ale vždyť to mohl být úplně nikdo jiný. Vemte si, když se zatýkal Kajínek, tak se u něj doma našly zbraně. UZI s tlumičem, samopaly, kulovnice, brokovnice, kolt a on půjde udělat takovou věc s takovýma srač... (Kajínek použil dvě pistole ráže 7,65mm, pozn. aut.)?

Lidovky.cz: Ten samopal UZI, o kterém mluvíte, byl rozbitý. Píše se o tom v rozsudku.

To nevím. Ale kdybych šel na takovou věc, tak bych si vzal nějakou spolehlivou zbraň a určitě ne takový starý šrot.

‚Vyšetřování mělo zakrýt styk policisty a podnikatele‘

Lidovky.cz: Ale ten šrot evidentně pro ten účel fungoval, když dva lidé zemřeli. Vy jste mluvil o tom, že se pozadí Kajínkových vražd nevyšetřilo pořádně. Co se tedy mělo udělat jinak?

Mělo se vyšetřovat, proč Kronďák jezdil s Jandou a Pokoši. Hlavně jsem potom s odstupem času poukazoval na to, proč pustili Pokoše s Jandou v neděli, když je měli zadržené. Já jsem si vyvodil, že někdo chtěl zabránit tomu, abychom Jandu zatkli. To byl hlavní důvod. Samozřejmě že na jeho smrti mohla mít zájem policie. Proč ho pouštěli, abychom ho pak znovu zatkli?

Lidovky.cz: Takže jste dospěl k tomu, že se Jandy chce zbavit policie?

To mě přesvědčilo o tom, že někomu vadilo, že by byl zatčený.

Lidovky.cz: Policie to tedy špatně vyšetřovala proto, že...

...protože se snažili zatajit, že Kronďák jezdil s Jandou na schůzky.

Tresty v kauze Jiřího Kajínka Soud s Jiřím Kajínkem a dalšími čtyřmi obžalovanými zapletenými do kauzy vraždy podnikatele Štefana Jandy, Juliána Pokoše a pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše začal 29.září 1995. Proces trval téměř tři roky, proběhlo 46 líčení a vyslechnuto bylo přes sto svědků. Senát v čele se soudcem Pravoslavem Polákem 23.června 1998 rozhodl následovně:

Jiří Kajínek dostal za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o ni, padělání veřejné listiny, dvojici maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolené ozbrojování doživotní trest.

Podnikatel Antonín Vlasák (objednal si Kajínka) obdržel za návod k vydírání a nedovolené ozbrojování 16 měsíců nepodmíněně.

Podnikatel Alexandr Hegedüs (zprostředkoval kontakt Vlasáka s Kajínkem, pak měl Kajínka krýt) si vyslechl za neoznámení trestného činu a nadržování trest 22 měsíců nepodmíněně.

Bývalé policisty Jiřího Kreuzera a Jana Mikeše obžalované ze zneužití pravomoci veřejného činitele (po vraždách Jandy s Pokošem měli Kajínka a spol. krýt a nenahlásit je) soud očistil.

Lidovky.cz: Ale že se Kroňďák stýká s Jandou, se přece nijak netýká toho, že Kajínek zavraždil Jandu s Pokošem, ne?

Ale týká. Kdybych já jezdil na vydíračky a budu mít s sebou policajta, který mi bude krát záda, tak se to asi týká celé policie, ne?

Lidovky.cz: Styky Jandy s Kronďákem pak stejně vyšly najevo u soudu. Nicméně šly ty styky plzeňských podnikatelů včetně Jandy do vyšších pater tamější policie?

Kdyby se ty vazby rozkryly, tak by se zjistilo, že někdo zase musel krýt záda Kronďákovi. A tady bych se chtěl ptát, proč to ten Kadeřábek (vrchní komisař plzeňské kriminálky Ladislav Kadeřábek, pozn. aut.) zastavil? Ten rozhodl o tom, že se ta akce přesune. A kdyby se tohle všechno rozkrylo, tak by sice nepadla celá plzeňská policie, ani nejvyšší místa, ale ti špatní policajti ano. Někteří policajti jsou prostě prodejní.

Lidovky.cz: Myslíte, že by pro objasnění pozadí vražd, jak o tom vy mluvíte, mělo smysl, aby se ten případ znovu otevřel a podle vás tedy pořádně vyšetřil?

Myslím, že dnes je taková doba, že už by to bylo jedno. Pár svědků už umřelo. Myšlení lidí je ovlivněno médii, spekulacemi, k čemuž přispěl i Klíma (reportér Josef Klíma, který o pozadí vyšetřování Kajínkových vražd napsal knížku, pozn. aut.) v té knížce. Jeho úvaha, že to byla válka policajtů a já ochraňoval Vlasáka a Kronďák Jandu, nebyla pravda.

Lidovky.cz: Máte tedy za to, že tento případ budou tedy provázet pochybnosti už navždy?

Kdyby se to tehdy prošetřilo, jak mělo, tak by to bylo bez pochybností, takhle už tam zůstanou furt.