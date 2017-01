Podporoval Trumpa i Le Penovou. Co říká o útočníkovi z Quebeku jeho okolí?

Sedmadvacetiletý Bissonnette studoval politologii na Lavalově univerzitě, která stojí nedaleko mešity, kde byl útok spáchán. Ještě v pondělí byl obviněn z šestinásobné vraždy a z pěti pokusů o vraždu.



„Měl hodně rád Trumpa a byl v neustálém boji proti levici,“ řekl pro Journal de Quebec spolužák Éric Debroise. Popsal jeho myšlení jako „silně pravicové a ultranacionalistické.“



Podle sousedů to byl plachý chlapec, kterého vídali jen ve společnosti jeho bratra. Jako sousedé prý byli „příkladnou“ rodinou a „děti bez problémů.“

Jean-Michel Allard-Prus byl jedním z mála, který se s Bissonnettem bavil na univerzitě. Ačkoliv s ním nesdílel jeho názory, setkával se s Bisssonnettem, aby společně debatovali.



„Měl pravicové, proizraelské a protiimigrační názory . Měl jsem s ním hodně debat, které se týkaly Trumpa. Samozřejmě byl pro Trumpa,“ řekl Allard-Prus pro Journal de Quebec. Podle něj to byl typický nepopulární „nerd“, kterého nikdo nebral vážně. Zároveň ale dodal, že Bissonnette nikdy nezmínil násilí jako způsob řešení problémů.



Ve škole pak byl prý neustále vážný, nevyhledával příliš kontakt s dalšími studenty. Ti jej ale zase popisovali jako arogantního. Veřejně se prý vyjadřoval na sociálních sítích, kde rád přiživoval politické a ideologické debaty.

Antifeminista a ultrakonzervativec

Bissonnetta znali hlavně ve facebookové skupině „Uprchlíci vítejte v Quebeku.“ Podle vyjádření správce skupiny Françoise Deschampse byl „neslavně známý vícero aktivistům, kvůli svým pro-Le Penovskými a antifeministickým postojům na Lavalově univerzitě i na sociálních sítích.“

„Bylo to však vždy v mezích,“ řekl Deschamps. „Mluvil ale hodně o invazi. Říkal, že to tady skončí stejně jako v Evropě, v chaosu. Byl to ultrakonzervativec,“ dodal



Podle všech známých byl mladík introvert. Bissonnette se před několika měsíci odstřihl od pár svých přátel, neodpovídal na zprávy, ani nebral telefon.

VIDEO: Muž vtrhl do mešity v Quebeku, zabil několik lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policie odmítla o motivech jeho činu nebo o jeho osobní minulosti novinářům sdělit jakékoli podrobnosti.



Útok policisté vyšetřují jako teroristický čin. Původně byli zadržení dva podezřelí muži, ale jeden z nich byl později označen pouze jako svědek. Teroristický útok byl podle policistů dílem „osamělého vlka“.