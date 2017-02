Chtěl najít ztracenou Míšu, ale policie mu nepomohla. Udělali z nás blbce, zlobí se

„O sobotní pátrací akci dobrovolníků jsme nebyli oficiálně informováni, ani nás nikdo neoslovil. Policie ČR tuto akci nekoordinovala a ani neorganizovala,“ sdělila v sobotu v reakci na dobrovolnickou iniciativu mluvčí ústecké krajské policie Veronika Hyšplerová. Dobrovolníky přes sociální sít Facebook svolal Ústečák Lukáš Puc, jeho záměr pak zpropagovala bývalá herečka a vedoucí jednoho internetového portálu pro ženy Michaela Kudláčková.

Puc serveru Lidovky.cz potvrdil, že své plány s policií koordinoval. Nejprve zašel na policejní oddělení v Masarykově ulici v centru Ústí nad Labem, aby nabídl pomoc při pátrání. Sám má děti, které chodí do stejné školy jako pohřešovaná Michaela. Puc dostal kontakt na psovody, ale k jejich využití potřeboval policejní doprovod. „Policisté to všechno sepsali, bylo mi řečeno, že to předají a že se mi určitě ozvou,“ sdělil serveru Lidovky.cz Puc.

Následně se mu ozval jeden z policistů, uplynulý týden s ním pak Puc probíral podrobnosti záměru. Volali si a psali e-maily. Policista ho například navedl, aby se s dobrovolníky zaměřil na Střížovický vrch v ústecké části Klíše, nedaleko od místa, kde dívka bydlela. O plánu se pak z Facebooku dozvěděla bývalá herečka Michaela Kudláčková, která původně skromný plán zorganizovat jen pár dobrovolníků rozšířila mezi řadu dalších lidí.

„Udělala tomu ohromnou propagaci, za což jsem byl rád,“ konstatoval Puc. Jenže když mu účast na pátrání potvrdila více než dvacítka lidí, znervózněl. Sám si na vedení takové skupiny netroufl, požádal proto dotyčného policistu o pomoc. „Poslal jsem mu e-mail s oficiální žádostí o doprovod,“ upřesnil Puc s tím, že žádost posílal uplynulý pátek. Odpověď ho překvapila. Policie se od akce distancovala. „Vedení policie k tomu prý mělo takový postoj od počátku a on se mi strašně omlouval, že to prý nevěděl,“ vypráví Puc.

Je to věc policisty, jestli s někým komunikoval, podotkla mluvčí

Policejní mluvčí Hyšplerová po dotazech serveru Lidovky.cz výše popsanou komunikaci připustila. „V případě, že policista vede neoficiální komunikaci s osobou mimo policii, tak je to jeho osobní věc,“ vysvětlila mluvčí Hyšplerová. „Organizátor pátrací akce vedoucího speciálního týmu, který byl zřízen na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje o této akci neinformoval a ani jej neoslovil,“ dodala. Jméno šéfa speciálního týmu přitom policie nezveřejnila, těžko se tak s ním mohl kdokoliv spojit.

Proč si nabídku Puce policie uvnitř svých řad nepředala na patřičná místa nebo naopak svůj nezájem o pomoc nevyslovila hned po prvním kontaktu s Pucem, není jasné. „Z komunikace, kterou uvádíte, není zřejmé, že by policista komunikoval s organizátorem pátrací akce dobrovolníků,“ podotkla k tomu Hyšplerová. Puce každopádně jeho zkušenost rozladila. „Ve finále ze mě a z ostatních lidí udělali blbečka. Proč, to nedokážu pochopit. Dělal jsem to z dobrého zájmu, ale asi jsem si ukousl příliš velké sousto,“ poznamenal.

Policie mohla mít své důvody, proč výzvu dobrovolníků nevyslyšela. V rámci vyšetřování už například mohla mít zjištěné, že pátrat v Ústí je zbytečné. Střížovický vrch a jeho okolí už policie předtím důkladně prověřila. Speciální pátrací tým kriminalisté zřídili při odboru obecné kriminality, jemuž šéfuje zkušený vyšetřovatel Martin Charvát. Ten paradoxně snahu dobrovolníků ocenil.

Policie neměla zájem, ale šéf vyšetřovatelů je dobrovolníkům vděčný

„Jsme rádi, že lidé nezůstali sedět doma, projevili součinnost a solidaritu s rodinou pohřešované,“ sdělil serveru Lidovky.cz Charvát. Více se k iniciativě vyjádřit nechtěl s tím, že o ní před jejím uskutečněním netušil. Aktuální stav vyšetřování komentoval velmi zdrženlivě. „Co jsme k tomu chtěli říct, jsme zatím řekli. Více se vyjádříme, až zjistíme, co se přesně stalo,“ dodal.

Přítel matky zemřel V pondělí policie oznámila, že prověřuje smrt muže související s případem. Podle informací médií jde o Otakara S., který byl přítelem matky pohřešované.

Jenže minulý týden se měli rozejít. Mrtvolu muže našla policie Čeminy na Plzeňsku. Muž údajně spáchal sebevraždu, podle dostupných informací se oběsil.

MF DNES ve středu informovala, že Otakar S. měl sexuálně obtěžovat dceru své předchozí partnerky. Podle deníku Blesk pak policie prohledává jeho automobil.

Michaela Muzikářová se pořád pohřešuje.

Skupina zhruba dvaceti lidí strávila pátráním po Střížovickém vrchu několik hodin. Dívku však nenašla, nalezla jen ztracený batoh. Policie ale vyloučila, že by patřil pohřešované. „Chtěli jsme s policií spolupracovat a neudělat nic, co by uškodilo víc, než pomohlo. Když už nic jiného, potvrdili jsme, kde Míša není,“ uvedla pro server Lidovky.cz spoluorganizátorka dobrovolnické výpravy Michaela Kudláčková.

Brzy třináctiletá dívka se pohřešuje od 11. ledna, kdy nedorazila do školy. Zmizela bez jediné stopy. Mobilní telefon naposledy používala o den dříve večer. Policie od té doby průběžně ujišťuje, že pátrání po zmizelé věnuje veškerou možnou energii. „Policisté vyslýchají, pátrají, zkoumají, vyhodnocují, monitorují a se získanými informacemi dále operativně pracují,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Policie například vyslýchala desítky lidé včetně matky, babičky či přítele matky pohřešované Míši, vyzpovídala i její spolužáky nebo učitele. Současně opakovaně prohledala nejbližší i širší okolí bydliště mladé dívky. Kriminalisté vyhodnocují stovky hodin záznamů z bezpečnostních kamer nejen v Ústí nad Labem ale i z dalších míst v kraji. Policie znovu vyzývá veřejnost, aby se na ně s jakoukoliv informací obrátila. „Do současné doby přišlo na zhruba 250 poznatků od veřejnosti,“ uvedla mluvčí Barošová. Zatím žádný ale k obratu v případu nevedl.