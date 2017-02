Policie obvinila za nehodu vláčku ve zlínské zoo řidiče, jel moc rychle

„Řidič vláčku zavinil dopravní nehodu svou nedbalostí, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména vlastnostem vyhlídkového vláčku a povaze vozovky a přivodil cestujícím a lidem, kteří se nacházeli v bezprostřední blízkosti vláčku, vážné riziko způsobení újmy na zdraví,“ uvedla Kozumplíková.



Při nehodě, která se stala loni 7. srpna, bylo zraněno šest lidí, jeden člověk těžce. Ve vláčku cestovalo minimálně dvacet osob, z nichž podle Kozumplíkové pouze souhrou šťastných náhod nebyla žádná zraněna. Někteří cestující dokonce z vláčku při jízdě vyskakovali, aby újmě na zdraví zabránili.

„Při naklonění a částečném převrácení vagonu vláčku však byli zachyceni chodci, kteří stáli či šli po okraji vozovky. Lehké zranění utrpěli dva dospělí ve věku 29 a 36 let a tři děti ve věku od jednoho roku do sedmi let, dvaašedesátiletá žena ze Štramberka utrpěla těžkou újmu na zdraví, s níž se léčila nejméně tři měsíce po nehodě,“ doplnila Kozumplíková.

Dodala, že v areálu zoo platí zákon o provozu na pozemních komunikacích. „V rámci obecné úpravy provozu omezil provozovatel vyhlídkového vláčku rychlost na sedm kilometrů za hodinu,“ uzavřela policejní mluvčí.

Řidič vláčku už návštěvníky zlínské zoo nevozí. Vladimír Lutha, majitel firmy provozující vláčky v pěti zoologických zahradách v Česku, ho propustil. Bývalého zaměstnance se ale zároveň zastal. V loňském rozhovoru uvedl, že vláčku vběhlo do cesty dítě a že kdyby řidič nebrzdil, přejel by ho. Na havárii podle něj mělo podíl i bláto a štěrk, které na cestě zůstaly z předchozího deště.

Zoo po nehodě přijala několik opatření. Přála si, aby vláčky řídili nejzkušenější zaměstnanci. Vedení zoo také po nehodě požádalo provozovatele o opětovné proškolení všech řidičů o bezpečnosti provozu. Vláček po nehodě jezdí jen ze spodní části areálu nahoru, a ne v obou směrech. Zpět dolů se vrací veřejnosti nepřístupnými prostory.

Dechová zkouška neprokázala, že by řidič před jízdou pil alkohol. Podle mluvčí zoo Romany Bujáčkové se jedná o první nehodu po mnohaletém provozu vláčku v areálu zahrady. Lutha řekl, že za 18 let jeho praxe v oboru vláček havaroval podruhé. Poprvé prý před lety v Jihlavě nehodu zavinil pasažér, který za jízdy přesedal.