Policie spustila profily na sociálních sítích. Na Twitteru a Facebooku to nesdělila

Česká policie založila svůj facebookový a twitterový profil koncem loňského prosince. Oba účty od té doby fungovaly téměř půl roku ve zkušebním provozu a policie se s nimi učila pracovat. Oficiálně je zprovoznila symbolicky 21. června. Právě toto datum je totiž každoročně pojímáno jako den Policie České republiky.

„Sociální sítě jsou fenoménem současné doby a prostředkem ke komunikaci využívaným podstatnou částí nejen české společnosti. Policie České republiky nemůže stát bokem a jako moderní bezpečnostní sbor se tak počínaje dneškem aktivně zapojí do tohoto prostředí,“ uvedl ve středu policejní prezident Tomáš Tuhý, který již více než dva měsíce komunikuje na Facebooku prostřednictvím své soukromé stránky.

Ani po dvou dnech však policie na sociálních sítích aktivitou nehýří. O spuštění profilů své potenciální sledující na Twitteru a Facebooku dokonce ani neinformovala. Odborník na sociální sítě Daniel Krásný z agentury Socialsharks však za „ulitý startem“ nevidí nic špatného.

„Teď se o policii na sociálních sítích hodně hovoří a kdyby na jejich Facebooku hned první den vyšel typický vítací příspěvek ve stylu ‚jsme tady‘, dost možná by byl terčem řady negativních komentářů,“ okomentoval pro server Lidovky.cz.

Právě komunikaci v komentářích přitom považuje za mnohem větší výzvu než přidávání samotných příspěvků. „Na sociální síti je udržení sentimentu v přijatelných mezích mnohem náročnější než kdekoliv jinde. Sociální média nejsou e-mail. Odpovídat se musí lidsky, každému zvlášť a přitom stále seriózně a trefně,“ vysvětlil Krásný.

Jako inspirace tuzemské policii mohou posloužit bezpečnostní sbory ze zahraničí, které sociální sítě běžně využívají řadu let. Prostřednictvím svého facebookového a twitterového profilu reportovala během nedávného teroristického útoku v Londýně například britská metropolitní policie. Místním obyvatelům průběžně poskytovala nové informace poté, co útočníci s dodávkou najeli na London Bridge do lidí a následně do nich bodali, osm jich přitom zabili. Zároveň občany varovala, ať zůstávají v klidu a obezřetní.

Keep following this Twitter feed. We will release facts when we can - our info must be accurate