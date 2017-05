Budí respekt, už na první cestě řidiči dodržovali předpisy, když auto viděli, tvrdí policie o BMW i8

Jak server Lidovky.cz informoval už ve čtvrtek, hybridní automobil je schopen jezdit na elektřinu i benzín a poslouží jako hlídkový vůz na jihomoravských dálnicích.

„To auto je neobvyklé, budí respekt. Už z té první cesty z předání auta v Praze do Brna vyplynulo, že řidiči, když to auto vidí, tak jednoduše řečeno, předpisy dodržují,“ řekl Malášek.

Policii poskytla vůz do dočasného užívání společnost BMW Group ČR, slavnostně ho předala ve středu 10. května. Policie ho má zapůjčený na šest měsíců nebo do ujetí 20 tisíc kilometrů, podle toho, co nastane dřív.

Policisté si díky zápůjčce mohou především vyzkoušet, zda by hybridní technologie mohla vyhovovat jejich potřebám. „S tím autem se bude jezdit normálně jako s každým jiným. Bude ve výkonu služby. Samozřejmě, že pro některé úkoly toto auto vhodné nebude, pro jiné bude naopak vhodnější. Dopředu víme, že s tímto vozem nebudeme jezdit po silnicích třetí třídy,“ uvedl Malášek.

Doplnil, že vůz sice bude sloužit v regionu jihomoravského kraje, není to ale dogma. Mohlo by se objevit i v těch sousedních, tedy na Zlínsku, Olomoucku či Vysočině. S autem také podle Maláška budou jezdit řidiči, kteří už s rychlými policejními auty mají zkušenosti.

„Zatím si to auto osaháváme. Získáváme první zkušenosti, co umí, co dokáže,“ řekl Malášek.

BMW i8 je sportovním vozem, který kombinuje přeplňovaný zážehový tříválec 1,5 litru pohánějící kola zadní nápravy a elektromotor vpředu. Pohotovostní hmotnost je 1485 kilogramů. Z klidu na 100 km/h umí vůz zrychlit během 4,4 sekundy. V kombinovaném evropském cyklu měření spotřeby vykazuje 2,1 l/100 km, což odpovídá produkci 49 gramů CO2 na ujetý kilometr.