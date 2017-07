Pouliční boje v Hamburku pokračovaly. O summitu ani nebudete vědět, sliboval starosta

Summit zemí G20, který v Hamburku začal v pátek a skončil v sobotu, provázelo po celou dobu násilí v ulicích. Levicoví radikálové, kteří protestovali proti kapitalismu a globalizaci, rabovali obchody, zapalovali auta, útočili na

policisty a blokovali příjezdové cesty na místo jednání státníků. Průběh závěrečných demonstrací v sobotu večer, kterých se zúčastnilo asi 55 000 lidí, byl ale ještě relativně klidný.



Situace se ve čtvrti Schanzenviertel opět vyostřila až krátce před půlnocí, kdy podle

policie začali demonstranti zasahující policisty napadat. Část ze zhruba šesti set přítomných byla také zahalená, zdůvodnila zásah policie. Na místo dorazila i speciální jednotka, nakonec se ale stáhla a práci přenechala řadovým policistům.

Policie od počátku protestů do nedělního rána zadržela v souvislosti s demonstracemi

proti summitu G20 v Hamburku celkem 188 osob.

Pod tlak se kvůli násilným protestům v ulicích dostal hamburský starosta Olaf Scholz, který před summitem obyvatelům druhého největšího německého města sliboval, že si konání vrcholné schůzky ani nevšimnou. Naposledy ho kritizoval například předseda policejních odborů (DPG) Rainer Wendt. „Zesměšňoval nás, když jsme varovali před nepokoji,“ uvedl. Scholz by se podle něj měl „poroučet“.

Scholz už vyjádřil politování, že se nepodařilo dodržet slib, který dal občanům. Policie podle něj ale „dělala, co mohla“. Situace úřady nicméně nepodcenily, uvedl starosta. O klid v ulicích Hamburku se staralo přes 20 000 policistů, zhruba dvě stovky jich v uplynulých dnech utrpěly zranění.

„Skvělou práci“ německá policie odvedla také podle amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Všichni se cítili naprosto v bezpečí navzdory anarchistům,“ napsal na Twitteru před odletem do USA.

Law enforcement & military did a spectacular job in Hamburg. Everybody felt totally safe despite the anarchists. @PolizeiHamburg #G20Summit