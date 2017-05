Péče o pietní místa svědčí o naší kultuře

Největší monument u hlavní silnice je vyjádřením vděku sovětským vojákům, kteří položili život za naši svobodu. V parku u obecního úřadu stojí památník obětem z řad občanů. Pomník naproti kostela byl postaven obětem 1. světové války. Každým rokem, v den výročí osvobození naší obce (26.duben) organizujeme pietní vzpomínkovou akci a pokládáme kytičku květů u všech pomníčků.

V lese, téměř na hranici katastru obce, jsme vystavěli před několika lety malý kamenný pomník se zabudovanými kousky drobných trosek letadla. Tam se každoročně také scházíme, abychom vzpomenuli na dva mladé sovětské letce, kteří v této lokalitě zahynuli. Další jednoduchý památníček je nedaleko, také v lese, jako upomínka na vyhaslý život tankisty.

O všechny pomníky se staráme, vyspravili jsme hlavní obelisk, natřeli, upravili okolí, zajistili obnovu písma – zvýraznit jména a data. Plastiku - betonový monument u obecního úřadu jsme nechali otryskat a očistit povrch odbornou firmou. Zvětralá a vydrolená místa byla zatmelena a zpevněna. Některé opravy byly spolufinancovány z dotace či jiných zdrojů, většinu prací financujeme z obecních prostředků. Vždyť i to, jak se staráme o pietní místa, svědčí o naší kultuře.

Měli bychom si připomínat osudy lidí, kteří prošli peklem světových válek. Nezapomínejme na ty, kteří za naši svobodu položili to nejcennější – svůj život, važme si jejich obětí a mysleme na jejich poselství. Uctění památky položením kytičky květů u pomníčků je to nejmenší, co můžeme udělat.

Pomníčky ale mohou mít i jinou podobu. Myslíme i na významné osobnosti, které jsou nějakým způsobem s naší obcí spjaty. Na faře je tak obnovena pamětní deska – vzpomínka na kazatele Kazimíra Tomáška, obec převzala do své správy i hrob Valentina Držkovice, našeho rodáka a slavného malíře.