,Pomozme syrským dětem snít.’ Japonský komiks míří do uprchlických táborů

Obada Kassoumah původně studoval japonštinu na univerzitě v syrském hlavním městě Damašku. V roce 2012, kdy v Sýrii eskalovala občanská válka, ale získal stipendium a odjel na výměnný pobyt do japonského Tokia.

Manga Manga je označení pro druh japonských komiksů, které jsou kresleny specifickým stylem. Charakterizují ho velké oči, zvláštní účesy, malý a špičatý nos, různé velikosti a tvary bublin a časté používání citoslovcí. V Japonsku čtou mangu děti i dospělí a tvoří velkou část tištěné produkce.

Zde se po ročním působení na univerzitě rozhodl, že se do Sýrie kvůli současné situaci vrátit nechce, a zapsal se tam jako řádný student. Aby ale měl studium z čeho platit, musel si najít práci na částečný úvazek - začal proto do arabštiny překládat dobrodružství Kapitána Tsubasy, jedné z japonských komiksových postav.

Poté, co se knihy rozšířily na arabský trh, si jich všiml Profesor Masanori Naito, specialista na Střední východ z univerzity v Kjótu. Ten přišel s myšlenkou, že by příběhy mohly pomoci i dětem v uprchlických táborech. Díky jeho přičinění se tak prostřednictvím neziskových organizací Unicef a NGO knížky dostaly do Evropy, Turecka a na Střední východ.

Podle Naita mohou děti díky komiksům uniknout hrůzné realitě a získat „naději na svou vlastní budoucnost“. Manga by se podle něj mohla stát i „mírovým prostředkem proti beznaději a radikalizaci“.



„Sám jsem ho jako malý miloval,“ vzpomínal student Obada pro BBC. „Je to příběh o chlapci, jehož snem je stát se profesionálním fotbalistou. A tvrdou prací se mu jeho sny splní.“ A právě myšlenku toho, že snít má smysl, chce Obada šířit dál. „Situace v Sýrii je strašná. Tak strašná, že se domnívám, že kvůli ní děti přestanou snít. Ale právě jejich sny mohou vnést do Sýrie znovu dobro,“ zamýšlí se Obada. „Přeji si, abych mohl dát dětem alespoň trochu naděje a víry v to, že jse jejich přání mohou splnit.“

Díky NGO a Unicef například knížky putovaly minulý týden k šedesáti dětem v uprchlickém táboře v Berlíně. Ismet Misirlioglu z dobročinné organizace Wefa byl u jejich předávání a děti podle něj měly obrovskou radost. „Byly velmi překvapené, když místo oblečení a jídla najednou dostaly knihy - navíc psané v jejich rodném jazyce,“ uvedl Misirlioglu.

A zatímco knihy se šíří dál, Obada pracuje na dalších dílech Kapitána Tsubady. „Jako Syřan mám povinnost pomáhat,“ říká o situaci v Sýrii. „Touhle cestou mohu alespoň trochu přispět k tomu, aby lidé zapomněli na to špatné, co si z války pamatují.“