Poslanci ANO doporučili vedení hnutí, aby trvalo na Schillerové

Dosavadní ministr financí Andrej Babiš (ANO) v pondělí oznámil, že hnutí nového kandidáta na ministra představí ve středu.



Faltýnek kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) za to, že odmítl návrh Schillerové na ministryni, přestože s ní předtím nejednal mezi čtyřma očima. Vadilo mu také, že premiér nepřijal ani návrh na to, aby vedení ministerstva financí převzal dosavadní ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Poslanci ANO jsou podle Faltýnka přesvědčeni, že Sobotka se snaží prodlužovat vládní krizi a drží zemi v nestabilitě.

Doporučením poslaneckého klubu se večer bude zabývat vedení ANO. Faltýnek zdůraznil, že vedení hnutí se návrhem poslanců řídit nemusí. Sám také nevyloučil možnou podporu pro hledání třetího kandidáta. „Půjdu na předsednictvo s názorem třikrát a dost. Pokud nebude akceptován (další návrh), měli bychom přistoupit k dalším krokům,“ řekl. Babiš v úterý řekl, že ANO má další kvalitní kandidáty na ministra financí.

Kandidáty máme, tvrdí Babiš

Hnutí ANO má podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) další kvalitní kandidáty na ministra financí. Ministr to v úterý uvedl na tiskové konferenci k EET s tím, že hnutí může nyní nabídnout tři kandidáty.

„Máme další kvalitní kandidáty, ale mám pocit, že pan premiér tuto krizi řešit nechce. Mám pocit, že jsem zástěrka pro spor mezi panem prezidentem a panem premiérem. Pokud tedy pan premiér tvrdí, že platí koaliční smlouva, tak doufám, že nám toho kandidáta schválí. A až se vrátí pan prezident, tak ta vláda bude pokračovat dál, nastoupí sem nový ministr. Kandidáty máme,“ uvedl Babiš. Dodal, že má zájem vyřešit krizi, že ve vládě již být nechce a zároveň také nechce být důvodem sporu mezi prezidentem a premiérem.

Premiér Bohuslav Sobotka řekl, že čeká návrh nového ministra financí od hnutí ANO v nejbližších hodinách a dnech. „Pokud se dohodnu s hnutím ANO, pak postoupím prezidentovi návrh na jmenování nového ministra, tuhle variantu byl upřednostnil. Samozřejmě, pokud by se to jednání protahovalo a nebyli bychom se schopni dohodnout, pak je zde také varianta předložit prezidentovi návrh na pověření někoho z členů vlády, který by měl dočasně na starosti vedení ministerstva financí. Ale není to varianta, kterou bych upřednostňoval,“ popsal další možnosti postupu.