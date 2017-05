Poslanci, které chce stíhat policie, zatím neví proč. Zřejmě kvůli kauze ROP Severozápad

Borka chce, aby jej Sněmovna k trestnímu stíhání vydala, neboť se cítí zcela nevinný.



„Nemám vůbec žádné papíry, žádnou obsílku. Dozvěděl jsem se to jen z médií,“ řekl Josef Novotný, poslanec a bývalý hejtman Karlovarského kraje, který odešel z ČSSD, ale zůstává členem jejího poslaneckého klubu.

„Nevím, o co jde. Byl jsem na mandátovém výboru, ale odmítli mi to dát, protože je to jen pro členy výboru,“ dodal Novotný, který dřív působil v ROP Severozápad jako řadový člen výboru regionální rady. „Cítím se ale nevinen. Vůbec nechápu, o co jde,“ řekl.

Borka v prohlášení uvedl, že požádá plénum Sněmovny, aby jej ke stíhání vydalo. „Žádost o vydání se pravděpodobně týká mého působení v hodnotící komisi ROP Severozápad, s tím, že byly porušovány zákony České republiky a finanční zájmy Evropské unie. K tomu mohu dodat pouze to, že jsem vždy vykonával vše pro to, aby hodnocení bylo objektivní a nestranné,“ uvedl Borka v prohlášení.

„Jsem si jist svým postupem v souladu se zákonem a jak v mandátovém a imunitním výboru, tak na plénu Sněmovny požádám o vydání,“ doplnil. Mandátový výbor by podle něj měl zasedat zřejmě 18. května a následně by mohl doporučit vydání nebo nevydání obou poslanců k trestnímu stíhání. O tom, zda poslance k trestnímu stíhání vydá, pak rozhodne dolní komora jako celek.

Kauza Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad se týká evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. V případu je nyní obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé.

Stíháni jsou mimo jiné i vlivní bývalí politici. Mezi nimi exhejtmanka Jana Vaňhová a její někdejší náměstek a bývalý šéf krajské ČSSD Arno Fišera. Ani jeden z nich v současné době členem sociální demokracie není. Fišera krátce po obvinění opustil stranu úplně, Vaňhová členství pozastavila v prosinci.

Mezi obviněnými je také bývalý šéf krajské ODS a ředitel společnosti Krajská zdravotní Petr Fiala, dalším pak bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Vladimír Macholda. Policie znovu stíhá také prvního ředitele úřadu ROP Severozápad Petra Vráblíka, kterého v předchozí kauze ústecký krajský soud viny zprostil. Jeho případ ale vrátil vrchní soud.