Lidovky.cz: Tvoříte z porcelánu a keramiky, přitom právě porcelán nemá na středním Slovensku praktiky žádnou tradici. Čím vám učaroval?

K porcelánu jsem se dostala postupně. Když jsem se hlásila do ateliéru keramiky na VŠVU v Bratislavě, neměla jsem s porcelánem žádné zkušenosti. Zajímaly mě spíše alternativnější způsoby zpracování keramiky. Porcelán mě ale zcela okouzlil a stal se hlavní materiálem v mé tvorbě. Na škole jsem si postupně prošla různými technikami, naučila jsem se, že práce s porcelánem je náročná, vyžaduje určité poznání, řemeslo. Dnes s porcelánem ráda experimentuji, hraji si. Na Slovensku bohužel tradice porcelánu není, o to těžší je výroba. Není tu možnost spolupráce s porcelánkami, jako je to například v České republice. Veškerá výroba probíhá u mě v ateliéru, mé věci vznikají jen v několika kusech, které jsem schopná sama vyrobit.

Lidovky.cz: Vaše tvorba je prodchnuta jednoduchými čistými liniemi, ať už se jedná o náušnice, náhrdelníky či decentní hrnky na kávu či čaj. Jak probíhá proces tvoření?

Tvořím pod dvěma značkami, jednou je Lucia Kováčiková a druhým projektem je LK/minilab. Pod svým jménem tvořím zejména kolekce, instalace inspirované příběhy, které se mě konkrétně dotýkají, jsou doprovázené určitou symbolikou. LK/minilab je oproštěný od těžkých konceptů, je hravý. Ráda s produkty experimentuju, objevuji, často jde jen o jednoduchou hru barev a tvarů.

Lucia Kováčiková Lucia Kováčiková je mladá designérka, která působí v malebné vesničce Pitelová na středním Slovensku. Své objekty tvoří zejména z porcelánu a keramiky. Věnuje se designu autorských předmětů na každodenní použití, které vznikají především v malých kolekcích. Soustředí se však i na větší objekty a instalace. Vyrábí také šperky či vánoční ozdoby, a to pod značkou LK/minilab. Všechny své výrobky tvoří Lucia ručně, a to od samotného návrhu až po finální provedení. Pro její tvorbu jsou charakteristická témata jako například láska, vztahy, vzpomínky či dětství.

Lidovky.cz:

Veškeré výrobky projdou vašima rukama?

Ano, baví mě celý proces tvorby. Produkty vytvářím od samotného návrhu, přes modely, formy, lití, dekorování až po finální provedení.

Lidovky.cz: Kde hledáte inspiraci?

Nehledám, většinou si mě najde sama. Každopádně jsou témata, které mě fascinují jako láska, dětství, vztahy, příroda.

Lidovky.cz: Zaujala mne kolekce Gentle Geometry, která je inspirována něžnými geometrickými tvary. Pro koho je určena a chystáte se ji rozšiřovat?

Myslím si, že je určená pro všechny, které osloví. Právě tuto kolekci si u mne kupují ženy v různém věku, někdy dokonce i muži. Já osobně ji mám velmi ráda, baví mě a určitě ji budu rozšiřovat.

Lidovky.cz: Kousky LK/Minilab vznikají v malebné vesničce Pitelová v okrese Žiar nad Hronom. Jak moc je těžké se pro mladou designérku v této oblasti uměním živit?

Tato oblast bohužel uměním nežije, ale je to těžké asi jako všude jinde. Všude se najde pro a proti. Na vesnici se mi velice dobře tvoří, je tu krásně, nejsem ničím vyrušovaná, ale potom ráda vyrazím například na nějaký design market do města. Podle mě to chce najít rovnováhu mezi městským životem a životem na vesnici, to se mi osvědčilo a jsem tak spokojená. Velkou výhodou je také můj ateliér, který bych si nemohla ve městě dovolit. Trh je každopádně otevřený, naštěstí se neváže jen na místo, ve kterém žiji. Také funguji přes různé webové stránky a e-shopy, takže se má práce k lidem dostává.

Lidovky.cz: Jak byste zhodnotila současný český a slovenský design? Kdo z designérů vás baví?

Současná scéna je podle mě velice zajímavá, pestrá. Baví mě toho hodně, ale pokud bych měla být konkrétní, tak jsou to určitě: Simona Janišová, Rudy Rusňák a Karla Olšáková, Milan Pekař, Maria Makeeva, Dechem.

Lidovky.cz: Zúčastnila jste se říjnového Designbloku, pravidelně se účastníte také například Lemarketu a dalších akcí, které sdružují mladé designéry. Proč jsou tyto akce pro mladé tvůrce důležité?

Podle mě je super, když se produkty dostávají k lidem, ať už prostřednictvím výstav, veletrhů či design marketů. Je velmi důležité mít odezvu na tvorbu, ať už ve formě kritiky nebo nadšení.

Lidovky.cz: Nedávno jste byla také na Slovak Pop-up Design Marketu v Bruselu. Jaká to byla zkušenost?

Určitě zajímavá, bylo perfektní trochu vycestovat. V Bruselu byli ale hlavně Slováci, tak jsem se tam místy cítila jako doma.

Lidovky.cz: Chystáte v nejbližší době novou kolekci? Pokud ano, jak bude vypadat?

Ano, chystám a mohu prozradit jen tolik, že to bude něco pro čtyřnohé miláčky. Jejich milovníci si určitě přijdou na své.