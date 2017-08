‚Pravda a láska, to znie tak rytiersky.‘ Říkal zesnulý Marián Varga

Ve středu zemřel Marián Varga. Při této příležitosti vám server Lidovky.cz přináší rozhovor, který dal muzikant Lidovým novinám v šatně Divadla Archa v říjnu 2012, v rámci koncertu Málo bolo Havla. Slovenská část federace tak přispěla k připomínce prvních nedožitých narozenin Václava Havla.

Hvězdou večera byl Marián Varga, hudebník, skladatel, klasik slovenské rockové i populární hudby. Rozhovor byl veden hodinu před vystoupením v zákulisí divadla, kde bylo dovoleno milovníku doutníků jeden si zapálit. Odpovědi Mariana Vargy zůstaly ve slovenštině. Překlad by byl v rozporu s federálním, československým duchem, v němž se rozhovor vedl.





LN Slyšel jsem od vašeho kamaráda, současného ředitele Slovenského institutu v Praze Ladislava „Agnese“ Snopka, že jste poslední člověk, který si potykal s Václavem Havlem.

No, neviem, či som bol posledný človek, ktorý si s ním potykal, možno hej, ale možno som bol posledný, kto mu naživo zahral. Neviem... Ja som ho stretol pri predávaní ceny Jána Langoša. Som rád, že som to stihol.

LN To bylo 10. prosince, naposledy, kdy se Václav Havel objevil na veřejnosti - pak vlastně ještě jednou se na chvíli sešel s dalajlamou. Týden nato zemřel.

Hej, v nedeľu to bolo. Pamätám sa, tak o pol dvanástej prišla tá správa. Ale ja som neveril, že umrie. Zle vyzeral, to hej. Ja viem, že už musel byť tlačený na vozíčku a opieral sa o palicu, keď vstal, ale veril som, že tu ešte nejaký čas bude.

LN Agnes Snopko uspořádal před pěti lety Sborník k Havlovým narozeninám, do něhož přispělo několik desítek lidí ze Slovenska, kterým byl Havel blízký. Vy mezi nimi. U nás se takovým lidem říká pravdoláskaři. Myslíte, že něco takového existuje i na Slovensku

Ako sa im hovorí?

LN Pravdoláskaři.

Hej? Tak áno, myslím, že aj na Slovensku to existuje. Však aj vláda sa o novembri ’89 vyjadruje, ako by to nemalo žiadny význam. Ono to znie tak rytiersky: pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Žiaľbohu nezvíťazí.

LN Myslíte si, že ti lidé mají něco společného?

Asi veria, že zvíťazí.

LN Když hrajete v Praze, má to pro vás nějaký zvláštní význam

Určite áno. My sme v Prahe začínali a dlho sme boli v Prahe známejší ako v Bratislave.

LN Čím to bylo?

Asi že je Praha väčšia.

LN Pokud vím, když jste v roce 1967 vystoupili s Prúdy na 1. čs. bigbítovém festivalu v Lucerně, byli tady všichni v šoku z vaší hudební suverenity. Ta nebyla u českých kapel obvyklá.

Možno v tom roku to nebola obyčajná vec. Neviem. Ale vy ste mali tiež dobré skupiny, Blue Effect a Radim Hladík bol perfektný.

LN Za měsíc vystoupíte v Arše opět, tentokrát přehrajete slavnou desku Zelená pošta, kterou jste v roce 1972 nahráli s Pavlem Hammelem.

To nám nahovoril jeden človek z Prahy. Ja neviem, no, nebola to špatná platňa... Predtým sme nahrali Zvoňte zvonky, tá bola tiež slávna. Ale ja už mám iný okruh priateľov ako Hammel. U mňa je všetko iné. On bol funkcionár, riaditeľ Slovkoncertu, žil konjunkturálnym životom. Ja mu to nevyčítam, už je to dlho...

LN Já mám Zelenou poštu moc rád, ale když jsem ji jako mladík poslouchal, vadil mi ten název. Tak se přece jmenoval nějaký rozhlasový pořad pro vojáky.

Hej, je to blbý názov. Ale myslím, že tá relácia bola iba v Čechách. Myslím, že na Slovensku je to detská riekanka alebo hra.



LN Nikdo, kdo tu desku zná, nemůže zapomenout na její srdceryvný vrchol, na elegickou písničku Smutná ranná električka. Na české poměry bylo neuvěřitelné, že to byla zhudebněná báseň tehdy prominentního komunistického básníka Miroslava Válka.

To bol taký rozporuplný človek. On raz povedal, že keby písal ďalej, musel by sám seba zakázať. Je to taký obrazový text... Ja som ju zhudobnil už na Zvoňte zvonky, ale tam sa nezmestila, tak som ju schoval na Zelenú poštu.

LN Válek byl tehdy na Slovensku ministrem kultury. Měli jste to potom lepší?

Nie, ja myslím, že ju ani nepočul.

LN Pro moji generaci jste byl naprosto zásadním spojníkem mezi hudbou vážnou a rockovou. Rozlišoval jste mezi nimi?

Ja som si myslel, že som v rockovej alebo v populárnej hudbe len na výlete. K rocku som sa dostal okľukou. Cez Bélu Bartóka a tak. Ale nesťažujem sa.

LN Když jste založil svou vlastní skupinu, dal jste jí název, který může odkazovat k vážné hudbě: Collegium Musicum.

Zvolil som taký názov, který by nič zvláštneho neznamenal. A keďže anglický názov by mi zakázali, tak som zvolil tento latinský: skupina hudobníkov. Nič iného v tom nebolo.

LN Zeptám se asi banálně, ale myslíte si, že je ve vaší hudbě něco „specificky“ slovenského?

Áno, je. Ale aj Stredná Európa... Slovensko je v podstate vymyslená krajina. Taká je aj Bratislava.

LN Také je vymyšlená?

Veľa sa zmenila. Trochu stráca svoju ornamentálnosť, aby som tak povedal.

LN Za mého mládí v ní žily dvě promě naprosto zásadní osobnosti: vy a Dežo Ursiny (hudebník, zpěvák, 1947-1995). Když jsem se vBratislavě párkrát objevil, představoval jsem si, že vás tam potkám na korze, i když bych asi neměl odvahu vám něco říct.

To ste mohli... Tak bolo to také. Keď sme s Dežom prešli po korze, už to vedelo celé mesto. Bolo to tam také útulnejšie. On bol dlhšie v rockovej hudbe. Bol v nej od šestnástich rokov, ja od osemnástich, on bol skúsenejší.

LN To už jste taky.

Áno. Keď som mal sily, tak ma nechceli, teraz, kedy jej nemám, tak ma chcú všade. Mal som veľa slov a málo myšlienok, teraz naopak. Neviem...