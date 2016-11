Republikán Donald Trump, který v úterý nečekaně zvítězil v amerických prezidentských volbách, slíbil sjednotit zemi rozdělenou po jedné z nejvyhrocenějších předvolebních kampaní historie. Navzdory předpovědím expertů, průzkumům preferencí i optimistickému očekávání demokratického tábora Hillary Clintonové republikánský kandidát volby ovládl, když získal podporu sociálních vrstev, jež v minulosti tradičně stály za politikou demokratů.

Clintonová oznámila, že svému soupeři blahopřála a nabídla spolupráci. Zvolenému prezidentovi gratuloval i dosluhující šéf Bílého domu Barack Obama. Trump v první povolební řeči slíbil Američanům prosperitu a vyzval demokraty a republikány k jednotě. „Kampaň skončila, naše práce ale teprve začíná,“ řekl. ČTĚTE: Trump bude 45. prezidentem USA. Clintonová uznala porážku, Putin doufá ve spolupráci

Jak probíhaly volby, jsme sledovali v online reportáži:

Podle stále ještě neúplných výsledků prezidentských voleb získal Trump nejméně 289 volitelů, zatímco Clintonová 228. Pro prezidentský mandát je přitom zapotřebí nadpoloviční většina - tedy nejméně 270 - z celkového počtu 538 volitelů, kteří hlavu státu příští měsíc oficiálně zvolí.

O rozdělení volitelů se v úterý rozhodovalo v jednotlivých amerických státech - v absolutních číslech přitom pro Clintonovou hlasovalo 59,462.813 voličů, zatímco pro Trumpa 59,272.991 voličů, tedy zhruba o 200 tisíc méně. Čísla nejsou konečná a čeká se také na výsledky z New Hampshire a Michiganu, která však neovlivní Trumpovo celkové vítězství.



Reakce na Trumpovo vítězství byly bouřlivé. V Kalifornii, baště demokratů, se rozbíjely výlohy a vzplály pneumatiky. A zatímco si republikáni vychutnávali nečekaný triumf, podporovatelé demokratů se neubránili slzám, jak si můžete prohlédnout ZDE:

VIDEO: Trump mluví drsně, ale srozumitelně, řekl Zeman. Pozval ho do Česka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co Trumpova výhra říká o Američanech? Je to signál arogantním liberálním elitám o nespokojenosti lidí, říká expert



Kdo je nový americký prezident? Hrál americký fotbal a vášnivě fandí wrestlingu



Jak šel čas s Donaldem Trumpem? Od prostého kluka až k prezidentovi

Český prezident Miloš Zeman si zvolení Trumpu pochvaloval, v dopise, který mu napsal, se k němu sám přirovnal. A navrch ještě stihl lhát o americkém velvyslanci v Česku Andrew Shapirovi. „Američané se nenechali zmanipulovat médii,“ pochvaloval si Zeman. Více zde:



Zatímco politici evropského západu volili opatrná slova, v nichž dominoval pojem „nabízíme spolupráci“, osobnosti si takové servítky nebraly: PROJDĚTE SI VELKOU ANKETU: Osobnosti o Trumpovi: ‚Svět skončil.‘ ‚Trumpová jako první dáma? Morální úpadek‘

A co přinese miliardář Trump ekonomice?

Trumpovy kroky můžou zasáhnout bezpečnost, kurzy i cenu ropy, míní čeští byznysmeni.



Trhy nejprve klesly, pak se zase vrátily na původní hodnoty.

ANALÝZU ekonomických plánů Donalda Trumpu sepsal Petr Kain. Vítězství Donalda Trumpa nezpůsobí kolaps světové ekonomiky. Pár let to ovšem může být divoká jízda, zvlášť kdyby Trump skutečně splnil vše, co nasliboval, píše: ČTĚTE: Trumpův ekonomický plán vítají těžaři, korporace, stavaři a zbrojaři



A co si o překvapivém výsledky voleb myslí komentátoři?