Protitrumpovské demonstrace pokračují již pátým dnem. Do ulic vyšli i studenti

„Hlavní účel demonstrací je jasný vzkaz Donaldu Trumpovi, že nemůže deportovat na 11 milionů občanů, kteří nemají oficiální dokumenty,“ řekl demonstrant na Manhattanu Noelle Yasso pro CNN na jedné z demonstrací. Narazil tak na téma, které protestující trápí nejvíce, a to imigrační procesy, kdy Donald Trump hrozí masovými deportacemi, práva lidí s odlišnou barvou pleti, LGBT komunity či přístup ke klimatickým změnám a zdravotní péči. „Jsem imigrační právník a migranti jsou vystrašení. Ptají se, jestli budou vyhoštěni již zítra,“ doplnil.



Přes víkend se uskutečnily dva velké protesty právě na Manhattanu a v Los Angeles. Menší protesty probíhaly ve Springfieldu, Massachusetts, Filadelfii, Oaklandu, San Franciscu a Chicagu.

This video is the real thing, folks. Anti-Trump protest march today in downtown LA. Please circulate! pic.twitter.com/Pndh7AnYSq