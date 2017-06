První interaktivní film v dějinách. Ve Světozoru oslaví Činčerův Kinoautomat

Když diváci v roce 1967 poprvé rozhodovali pomocí „hlasovátek“ o vývoji děje, byl to pro ně technologický šok. „Už do Montrealu se tehdy sjeli zástupci těch nejrenomovanějších filmových produkcí jakými byly Paramount Pictures a Universal Studios. Všichni chtěli Kinoautomat. Jenže táta nesměl jako občan ČSSR sám rozhodnout, natož pak prodat, nic,“ uvedla Činčerová. „A tehdejší rozhodovatelé postoupili Kinoautomat jakési producentce, které náš stát dlužil peníze za spolupráci na oskarovém filmu Obchod na korze. Namísto vyrovnání dluhů předhodil sousto: Kinoautomat. A ona, protože snadno získala, neinvestovala dál, neudělala s Kinoautomatem vůbec nic,“ dodala.

Radúz Činčera. Autor Kinoautomatu.

Historie Kinoautomatu je s kinem Světozor úzce spjata. Právě zde slavilo představení počátkem 70. let fenomenální úspěch, než jej normalizační úředníci zavřeli do trezoru. Ve Světozoru se také ke 40. výročí Kinoautomatu odehrála v roce 2007 jeho obnovená premiéra. Naposledy se Kinoautomat do Světozoru vrátil před dvěma lety, také tehdy se v roli průvodce před plátnem objevil Matonoha.

Kinoautomat: Člověk a jeho dům sleduje osudy poněkud nešikovného pana Horáka ztvárněného Miroslavem Horníčkem. Diváci pomocí hlasování rozhodovali o jeho dalších krocích, a to v momentu, kdy se herec objevil na pódiu a samotný snímek se zastavil. Na příběhu se podílel i Horníček, který neuměl anglicky a své výstupy pro zahraniční publikum se proto naučil zpaměti.

Kinoautomat: Člověk a jeho dům.

V roce 1985 odvysílala Československá televize na principu kinoautomatu založený třináctidílný seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl byl několikrát přerušen a asi stovka diváků ve studiu pomocí zvláštních přístrojů volila, jak se má Josef Dvořák alias Svatopluk Kuřátko rozhodnout. Autor původního nápadu Činčera, který nebyl k práci na projektu v pozdější fázi přizván, se od seriálu distancoval.