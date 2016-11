Děti vedle poradců a lobbistů. Na Trumpa má silný vliv jeho první ‚česká‘ rodina

Až se Donald Trump v lednu ujme úřadu, připíše si jedno prvenství. Bude prvním americkým prezidentem, který do křesla nastupuje jako už potřetí ženatý muž, otec pěti dětí. Ale právě jeho první rodina má na příštího nejmocnějšího muže planety silnější vliv než všichni poradci a lobbisté dohromady.



Tři děti z manželství s československou lyžařkou a modelkou Ivanou Zelníčkovou se pár dní po jeho zvolení prezidentem staly členy týmu, jenž má za úkol připravit Trumpovu cestu do Bílého domu a vybrat ministry jeho budoucího kabinetu. V šestnáctičlenném sboru zasedne i jeho zeť a jeho první manželka se uchází o post velvyslankyně USA v České republice.

Mimořádná pozice Trumpovy první rodiny se ostatně projevovala už v průběhu kampaně za jeho zvolení. Všechny tři děti – Donald jr., Ivanka i Eric – s ním často vystupovaly na shromážděních, přimlouvaly se za něj u potenciálních voličů a žehlily jeho rozporuplné výroky, exmanželka Ivana s ním po telefonu mluvila před i po jeho projevech a byla to dcera Ivanka, kdo světu oznámil, že si republikánská strana jejího otce vybrala za svého kandidáta do prezidentského klání.

Novomanželé

Jak se syn realitního podnikatele z okrajové části New Yorku Donald Trump v zimě roku 1976 seznámil s gottwaldovskou (nyní zlínskou) rodačkou Ivanou Zelníčkovou, není zcela jasné.



Nejrozšířenější historku několikrát vyprávěla samotná Ivana. Jako rozvedená emigrantka žila tou dobou se svým přítelem Jiřím Syrovátkou v kanadském Montrealu. Živila se tam focením a pomáhala mu v jeho obchodě. Když byla spolu s kolegyněmi na módní přehlídce v New Yorku, zašly si do vyhlášené restaurace Maxwell’s Plum na Manhattanu, kterou magazín New York Post ve svém vydání z letošního dubna charakterizuje jako „místo, kam chodily typy pana Božského balit holky, které tam chodily kvůli nim“.

Šestadvacetiletou Ivanu tehdy ve frontě na stůl oslovil jakýsi muž s tím, že jim místo k sezení sežene. Byl to devětadvacetiletý Donald Trump. A vzplála láska na první pohled. Magazín Vanity Fair, který v roce 1988 publikoval rozsáhlý portrét Ivany Trumpové, však jejich seznámení odbývá jedinou větou s tím, že ti dva se seznámili na recepci v Montrealu. Buď jak buď, za pár měsíců, v dubnu 1977, se konala svatba a už na Silvestra stejného roku se narodil prvorozený syn Donald jr.

Ani jeden z nich to neměl v největším americkém městě jednoduché. Trump byl na tehdejší dobu už sice poměrně bohatý, ale jeho rodina pocházela ze čtvrti Queens, která sice ležela jen přes řeku, ale pro manhattanskou smetánku by klidně mohla sousedit s Východním Německem. Ač měl naditou peněženku, pro bohaté rody ovládající město po generace prostě představoval „nové peníze“, zbohatlíka bez rodokmenu, vkusu a vychování. Osmadvacetiletá Ivana navíc do manželství přišla s úplně prázdnýma rukama.

Oba však měli ctižádosti na rozdávání a zřejmě i společný cíl: tomu drsnému městu ukázat, že jsou taky někdo. Jinak by asi před tou restaurací nestáli, nebo tuhle historku nevyprávěli.

Dva roky po svatbě s Ivanou se Trump pustil do projektu, kterým ohlašoval: „Jsem tady.“ Šlo o rekonstrukci hotelu Grand Hyatt. A právě během této doby Donalda a Ivanu spojilo pouto, které ani pozdější dramatický rozchod nepřetrhal. Donald dal Ivaně na starost vybavení interiéru přestavěné budovy a nelitoval.

„Donaldova nová žena se ukázala jako tvrdá obchodní partnerka,“ napsal magazín Vanity Fair. „Od té doby s ní Trump dopodrobna konzultoval každý stavební projekt. Ivana se stala výkonnou viceprezidentkou rozrůstající se Trump Organization a měla na starosti návrhy interiérů veškerých Trumpových projektů.“

Mimochodem už v rozhovoru pro tento článek z roku 1988 Trumpová používala slavnou přezdívku „The Donald“ nebo prostě „The Don“, s níž kvůli nesprávné gramatice okouzlila Ameriku. Poprvé se tedy neobjevila v jejím velkém profilu ve Spy Magazine, protože ten vyšel až o rok později s nepříliš lichotivým detailem Ivaniny tváře na titulní straně, po kterém údajně vyrazila do Los Angeles na plastiku.

Zlaté časy

Trumpovi se na Manhattanu dařilo a v roce 1983 stvrdil své postavení mezi úspěšnými realitními magnáty Ameriky: na 5. Avenue, přímo v komerčním srdci New Yorku, postavil 202 metrů vysoký mrakodrap a pojmenoval jej Trump Tower (Trumpova věž). Opulentní interiér opět zařizovala Ivana. „Pokud si jejího rukopisu někdo náhodou nevšiml při rekonstrukci hotelu Grand Hyatt,“ napsal magazín, „pak růžovým mramorem a blyštivou mosazí v Trump Tower svou přítomnost dala oslnivě najevo.“

Vedle Donalda juniora se jim mezitím narodila ještě dcera Ivanka a druhý syn Eric. I přes velkou rodinu a zápřah v realitním byznysu se manželé vrhli do společenského života, pořádali opulentní večeře, zúčastňovali se charitativních večírků a byli vyhlášení svým okázalým vystavováním nabytého bohatství.

V roce 1985 si pořídili honosné sídlo Mar-a-Lago ve floridském Palm Beach, kam vozili newyorskou smetánku na víkendy. Ivana tam pořádala také víkendové dámské jízdy, kam měl její manžel vstup zakázán a kam zvala i své české přítelkyně z New Yorku – mimo jiné olympijskou krasobruslařku Áju Vrzáňovou. Ale ve společnosti se s k nim někteří stále otáčeli zády.

„Lidi štve opravdické štěstí,“ svěřila se Ivana magazínu Vanity Fair. „Podle mě je štve, že s Donaldem máme všechno: jsme mladí, jsme bohatí, milujeme svoji práci a máme dobré manželství a k tomu ještě děti! Lidi tohle nesnášejí.“

A mělo být ještě líp. Trump se své realitní obchody rozhodl rozšířit o sázku na hazard a v roce 1984 expandoval do hráčského doupěte v Atlantic City. A Ivana byla opět podstatnou částí jeho plánů, když se stala šéfkou Trump Castle and Casino. V roce 1988, když reportér Vanity Fair pracoval na jejím profilu, byla už osmatřicetiletou matkou tří dětí, která čtyřikrát do týdne vstávala v šest ráno, usedala na Manhattanu do vrtulníku s obřími písmeny TRUMP na boku a dojížděla do práce v Atlantic City. Rukama jí tehdy procházely veškeré výdaje hotelu a casina, podepisovala každičký šek. „Je to, jako byste řídili malé město,“ říkala.

Jako žena to v hráčském byznysu prošpikovaném podezřelými, pokud ne přímo kriminálními živly, neměla lehké. „Ivana dřela – dalo by se říct až zuřivě –, aby se v nesmlouvavém oboru jako nováček prosadila,“ píše se v jejím profilu.

„Vtipné je, že to vypadá, jako by chtěla Donaldovi něco dokázat,“ komentoval to tehdy ve Vanity Fair kozultant Al Glasgow. „Ale taky jako by Donald chtěl cosi dokázat jí. Ona je také součástí toho jeho drajvu.“

S rostoucím bohatstvím a vlivem kynuly i ambice úspěšného páru. Už roku 1988 se spekulovalo o tom, že by se tehdy jednačtyřicetiletý Trump mohl chtít ucházet o křeslo prezidenta Spojených států. Ivana by se tím pádem stala první dámou. „My máme tolik práce. Investovali jsme (do Atlantic City) skoro miliardu dolarů,“ komentovala úvahy Ivana. „Nemůžeme to jen tak hodit na podmíněnou smlouvu a odstěhovat se do Bílého domu. Během vteřiny by to přišlo nazmar. Je to ještě moc mladé, moc nové. Ale za deset let bude Donaldovi teprve jednapadesát – bude ještě mladý muž. To, co se mu za posledních deset let povedlo, některé korporace nedokážou ani za sto let.“

Apetit rostl i Ivaně. „Je zajímavé, že Ivanin vkus je v posledních letech čím dál vyzývavější,“ řekl v magazínovém profilu návrhář Arnold Scaasi. „Čím dál tím častěji využívá návrhářů z Atlantic City, kteří oblékají tamní tanečnice a baviče.“

Rychlý konec

Ale pak přišel strmý pád. Vypadalo to, že Ivana začala svému manželovi přerůstat přes hlavu. Navíc si začal románek s herečkou Marlou Maplesovou, a tak se mu podle Vanity Fair nehodilo, aby se obě v Atlantic City setkávaly. A tak Ivanu uklidil do New Yorku, kde jí dal na starost řízení hotelu Plaza.

Se svými dětmi Ivankou (vlevo), Donaldem juniorem (uprostřed) a Erikem (vpravo) v roce 1993.

„Buď se budeš chovat jako moje žena, vrátíš se do New Yorku a budeš se starat o své děti, nebo budeš řídit casino v Atlantic City a rozvedeme se,“ cituje jeho slova magazín. Ivana nakonec s novou pozicí šéfky hotelu souhlasila. „Moje žena Ivana je vynikající manažerka,“ říkal tehdy Trump na tiskové konferenci. „Budu jí platit jeden dolar ročně a jakékoli šaty si bude přát!“ Ivana prý s brekem volala přítelkyním: „Jak mě může Donald takhle ponižovat?“

Ale ani přesun do New Yorku nepomohl a manželství se v prvních týdnech roku 1990 rozpadlo.

Trumpovi začali žít odloučeně a nezadržitelně spěli k rozvodu. V koncích se ocitlo i samotné Trumpovo impérium, které od začátku stálo na vratkých nohách bankovních úvěrů. Donald na Manhattanu dlužil, kam se podíval. Zhrzená Ivana na něm nechtěla nechat nit suchou – měli sice uzavřenou smlouvu, ale byla rozhodnutá nechat si za své roky po jeho boku v rodinné firmě adekvátně zaplatit.

New York dostal dvě dramata za cenu jednoho. Trumpa z jedné strany cupovali věřitelé a z druhé strany jeho image zasazovala rány bývalá manželka. Obojí ustavičně na stránkách bulvárních novin a magazínů.

Trump nevyhlásil osobní bankrot, ale jeho firmy bylo třeba „restrukturalizovat“, což znamená, že banky raději smázly část dluhů, aby nepřišly o úplně všechny peníze v neřízeném bankrotu. Na jedno však musel zapomenout: na jakékoli prezidentské ambice. Ameriku na svou stranu získala Ivana, která nejenže získala vysokou sumu, ale dokázala se postavit na vlastní nohy a rozjela vlastní podnikání.

„Ivana je teď v médiích za bohyni stejně jako princezna Diana, Madonna a Elizabeth Taylor,“ napsal v září 1990 magazín Vanity Fair, který tehdy publikoval další velký text věnovaný Trumpovým s titulkem After the Gold Rush (Po zlaté horečce).

Ale Trump si prohru nepřipouštěl, alespoň ne na veřejnosti. „Jsem teď populárnější než před dvěma měsíci,“ řekl magazínu. „Podle mě existují dva druhy veřejnosti. Skutečná veřejnost a pak ta newyorská společenská hovadina. Skutečná veřejnost měla Donalda Trumpa vždycky ráda. Skutečná veřejnost cítí, že si z Donalda Trumpa udělali otloukánka.“

Po čtrnácti letech manželství definitivně skončilo. Realitní a hazardní impérium bylo na kolenou. Donald Trump a jeho žena Ivana se však stali jedněmi z nejslavnějších lidí Ameriky, která od té doby sledovala každý jejich vzestup i pád, jichž bylo požehnaně. Trumpovy firmy prošly podle magazínu Forbes do roku celkem čtyřmi bankroty (1991, 1992, 2004 a 2009) a miliardář se ženil ještě dvakrát, stejně jako jeho bývalá manželka Ivana.



Když se list The New York Times během prezidentské kampaně snažil, aby soud odtajnil rozvodové dokumenty někdejších manželů, Trumpová, jejíž osobní majetek se odhaduje na 60 milionů dolarů, soudu napsala: „Nepřeji si, aby se podrobnosti z našeho rozvodu (o kterých už se stejně dost napsalo) otevíraly a předkládaly veřejnosti pro její zábavu a dezinterpretace. S Donaldem teď máme vřelý vztah a naše rodina by neměla být nucena k tomu, aby část své minulosti prožívala znovu jen proto, že kandiduje na prezidenta.“ Trumpova první rodina i více než dvacet let po rozpadu dál drží při sobě.