‚Už nemá co nabídnout.‘ Ruští komentátoři vidí za Putinovou debatou bezradnost

„Car je dobrý, ale bojaři zlí,“ míní Nězavisimaja gazeta o vyznění pořadu, ve kterém Putin ztělesňoval poslední naději na spravedlivé vyřešení problémů. Celkové vyznění svědčí o tom, že si Kreml uvědomuje vážnost hospodářských potíží, na jejichž zvládnutí závisí i míra protestů.



Politologové se shodují, že nešlo o předvolební debatu - ostatně tečkou se stalo Putinovo vyhýbání odpovědi, zda bude na jaře kandidovat na další šestileté období, jakkoli někteří komentátoři zaznamenali narážky v tomto smyslu. „Zápletku roku 2018“ se ale podařilo zachovat, což experti oslovení podnikatelským listem RBK vysvětlují snahou „probádat nálady veřejnosti a podpořit soupeření v elitách“. S tím souvisí i „sázka na prostého člověka“ a „imidž moudrého dědečka“ vyprávějícího o vnoučatech, které mělo prezidenta polidšit a přiblížit početnému voličstvu ve vyšším věku.

Analytici listu Kommersant si všímají „bezprecedentního výprasku“, uštědřeného šéfem státu gubernátorům. „Jedno z hlavních poselství zní, že federální orgány řádné plní své RUSKO povinnosti, přijímají dobré zákony a posílají peníze, ale vinou regionálních úřadů se k občanům nedostanou,“ usoudil politolog Jevgenij Minčenko.

„Putin už nemá co nabídnout.“

A to, že se na obrazovku dostaly i uštěpačné vzkazy, považuje politolog Michail Vinogradov za experiment, kterým chtěl režim předvést, že se nebojí tvrdých otázek - aniž na ně musel odpovídat. „To hlavní lze shrnout: Putin a lid jsou proti zlenivělému a rozmařilému režimu. To je nesporně drzá strategie, vždyť Putin je srdce, motor, architekt a rodič ruské mocenské pyramidy,“ poznamenal Moskovskij komsomolec. Ale z pořadu je zřejmé, že v Kremlu si nejenže myslí, že taková strategie může zabrat, ale už si i vyhrnuli rukávy a pustili se do práce.

Poslední Putinovu debatu s národem v tomto volebním období považuje politolog Gleb Pavlovskij za „smrt žánru“. O „rozpadu vůdcovství“ podle něj svědčí všeobecný obrázek chudé země s hroutící se infrastukturou, Putinovo bezradné opakování „peníze jsme poskytli, ale kde jsou, nevím, musí se to prověřit“ a jedovaté vzkazy v rohu obrazovky.

„Putin už nemá co nabídnout,“ míní Pavlovskij. „Zemi nenabídl žádnou budoucnost kromě likvidace maringotek ve městě Ňagaň, o čemž se diskutovalo již na komunistických sjezdech před 30-40 lety. Bylo to tak nudné, že hosté v sále začínali dřímat,“ napsal v časopise Snob tento bývalý disident a někdejší poradce Kremlu.