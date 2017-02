Krátké vlny v Austrálii utichly. Na rádio ABC spoléhali cestovatelé i ostrovní národy

Když na Šalamounových ostrovech udeřilo zemětřesení a zničilo vysílače, obyvatelé malého ostrovního státu vždy přepnuli na krátkovlnné rádio pro více informací. Rozhlasová stanice ABC vysílala na krátkých vlnách pro značnou část australského kontinentu, stejně jako pro mnoho ostrovů v Tichém oceánu. Na konci ledna však z důvodu úspor přestala vysílat.

„Zatímco krátkovlnné technologie sloužily posluchačům po mnoho dekád, jsou v současnosti téměř století staré a využívá je jen omezený počet lidí. Rádio ABC se snaží fungovat efektivně a bude vysílat skrze moderní technologie,“ vysvětloval ředitel rádia ABC Michael Mason.



Vedení rádia oznámilo, že nahradí mezinárodní krátkovlnné vysílání digitálním servisem včetně informací na webu posílením signálu FM. Zároveň plánuje rozšířit služby i skrze mobilní aplikace. Společnost tak prý ušetří až 1,9 milionu australských dolarů, tedy přes 36 milionů korun.

Pro Australany na moři a na území Severního teritoria bylo krátkovlnné vysílání často jediným zdrojem zpráv, informací o počasí, nebo přírodních katastrofách. „Je to vše, co máte. Není nic jiného, protože není ani signál na mobilu,“ řekl pro ABC cestovatel Mike Hutton, který často podniká výlety s turisty do pouště na severu kontinentu. Dodal, že tak mohou cestovatelé zůstat zranitelní.



Řada tichomořských národů je však na vysílání přímo závislá - představuje pro ně často jediný kontakt s okolním světem. „Na mnoha místech, kde rádio vysílá, není přístup k elektřině. Lidé jsou závislí na bateriích, nebo na solárních panelech,“ řekl pro ABC Garry Craft z Tescun Radio Australia. Například na Malajském souostroví není přístup k FM vysílání a tam, kde je internet, je drahý.

Rádio také sloužilo i jako zdroj informací při přírodních katastrofách. Krátké vlny vždy zajišťovaly varování před tsunami pro ostrovní národy, stejně jako varování před požáry v buši na severu Austrálie.