Revolta proti Zemanovi. Do Číny nepoletí ministři Chovanec, Zaorálek ani Ludvík

Zaorálek bude součástí vyjednávacího týmu ČSSD. V úterý to oznámí Hradu. Místo Zaorálka pojede do Číny jeho náměstek Martin Tlapa. Ludvík na svém Twitteru uvedl, že nepoletí z pracovních a vnitropolitických důvodů.

V posledních dnech stouplo napětí mezi sociální demokracií a Zemanem kvůli vládní krizi. Sobotka Zemanovi poslal návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) a navrhl jeho konec k dnešnímu dni. Prezident se ale v těchto dnech rozhodnout nechystá, návrhem se chce zabývat až po návratu z Číny. Z ní přiletí v noci na 18. května. Pražský hrad avizoval, že Zeman hodlá využít k politickým konzultacím právě i cestu do Číny. Kromě čtyř sociálnědemokratických ministrů by se jí měli zúčastnit dva ministři za ANO.



Jiří Ovčáček (Twitter) @PREZIDENTmluvci Politické pletichaření vyvolané chaotickým jednáním pana premiéra má přednost před klíčovou návštěvou ČLR? odpovědětretweetoblíbit

„Za současné politické situace se bohužel zahraniční cesty do Číny nemohu zúčastnit. Dnes jsem to oznámil na Pražský hrad,“ uvedl Chovanec. Ludvík řekl, že zvažuje podobný postup a je možné, že do Číny neodletí. Rozhodnout se chce podle dalšího vývoje situace.