„Revolucionářce“ Petrušce Šustrové je sedmdesát

Pamatuji ji jako revoltující studentku, s šátkem uvázaným přes čelo s cípy dozadu tak trochu `a la Che Guevara, která organizovala stávky studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy již na podzim 1968. Říkali si Hnutí revoluční mládeže, tzv. HRM, ale protože se „nedohodli“ s tehdejším již pookupačním vedením komunistické strany, Petrušku i další za to již v roce 1969 zavřeli na dva roky.



Petruška Šustrová patřila k prvním studentům Filozofické fakulty odsouzeným za „rozvracení socialistické republiky“. Po návratu z vězení pak již Petruška jen rodila děti – celkem jich má pět – a dál a dál „rozvracela“. Obojí se jí dařilo. Živila se jako uklízečka, k tomu přepisovala texty pro samizdat na mechanickém psacím stroji na průklepový papír s několika kopíráky a překládala. Především z polštiny.



Mezi prvními podepsala Chartu 77, asi ji také trochu spoluformulovala, a v letech 1985/1986 byla jednou z jejích mluvčích. Paralelně s dalšími vydávala či spíše připravovala v letech před převratem tzv. Infochy, na vysvětlenou pro mladší generace „informace o Chartě“.

Hned od začátku byla Petruška i ve VONS neboli ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a podílela se na setkáních a vydávání textů polsko-československé solidarity. Na hranicích v Krkonoších se občas provokativně sešli s těmi, kdo vedli opozici v Polsku, včetně Adama Michnika a Jacka Kuroně a fotografie z tohoto nedovoleného setkání dokonce zaslali do zahraničí.

Nepochopitelné nasazení i výsledky

Jak to všechno ta Šustrová stačila i s těmi pěti dětmi, to jsem nikdy dost dobře nechápala. Ale stačila to. Občas si dělala legraci: „Copak mě mohou zavřít? Co by dělali s těmi všemi dětmi?“ K tomu navíc se angažovala za propuštění tehdejších politických vězňů, konkrétně vedla výbor za propuštění Stanislava Devátého a Ivana Martina Jirouse. A aby toho nebylo málo, také připravovala sborníky Střední Evropa, jejichž první svazek „vyšel“ v roce 1984. K tomu občas i Informace o církvi a taky „Paraf“, tedy sborníky Paralelní filozofie.

Sepsat a rozebrat jen texty, na kterých se Petruška Šustrová podílela, by bylo na výbornou diplomovou práci nebo několik desítek prací seminárních. A to jsem ještě zapomněla na neoficiální Lidové noviny, které vycházely již více než rok před listopadovým převratem. Články v nich se musely nejen napsat, ale i přepsat do přijatelného formátu a pak na xeroxu – samozřejmě v různých státních podnicích – ještě rozmnožit a předat dalším lidem, aby to mohli dál opisovat a distribuovat. To si již tehdy lidi dělali pro svoji skupinu jen tak z vlastní iniciativy.

Nikdy nezapomenu na její ztvárnění Petrušky v neoficiálně natočeném filmu Pokoušení od Václava Havla, které inicioval a též v něm hrál jeho bratr Ivan Havel. Tehdy to bylo v tzv. Originálním videojournalu. Dodnes mi zní v uších úvodní slova pronášená Janem Rumlem: „Originální vide journal, protože existuje jen v originále.“ Byly to filmy jen černobílé, točené jednou jedinou kamerou a pro současného náročného diváka by to asi bylo technicky nevyhovující. Tím méně pro současného nenáročného diváka. Může se konečně dívat na televizní pořady ve „výborné kvalitě“. Mně osobně více sedí přednes Petrušky Šustrové.

A téhleté ženské je dnes (18. května 2017 - pozn. red.) sedmdesát? No, kalendáři se dá věřit i za současné vlády a za prezidenta Miloše Zemana. Tak nezbývá nic jiného než jí popřát všechno dobré do dalšího desetiletí. Nudit se určitě nikdy nebude.