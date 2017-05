Nožem ohrožoval ostatní žáky na základce. Ředitelka to podle úřadů neřešila, čelí žalobě

Na okraji severočeského Mostu před školou během slunného dne postávají děti s aktovkami na zádech v doprovodu třídní učitelky. Jen málokdo by tušil, že za zdmi základní školy, kterou server Lidovky.cz kvůli případu údajně neřešené šikany a diskriminace na začátku května navštívil, již několik týdnů panuje poněkud napjatá atmosféra vyvolaná kontrolami školní inspekce, která houstne s blížící se žalobou na vedení školy.

Případ řeší už i ministryně

Na šikanu syna ze čtvrté třídy 1. Základní školy v Mostě ve Svážné ulici rodiče poprvé upozornili třídní učitelku už na podzim loňského roku. Jejich syna několik týdnů šikanovali dva problémoví žáci (jejich identitu redakce nezveřejňuje - pozn. red.), jeden z nich mu pak měl vyhrožovat i nožem. Pedagogický sbor ale problém údajně neřešil.

S obavami se proto rodiče žáka ve čtvrté třídě proto po novém roce svěřili ředitelce školy Janě Nachtigalové. Právě tím momentem odstartovala kauza, kterou momentálně řeší jak školní inspekce, tak primátor města i ministryně školství. Ačkoli to ředitelka školy v rozhovorech odmítá, podle stěžujících si rodičů na situaci adekvátně nereagovala ani ona.

„S paní ředitelkou jsme to (šikanu syna - pozn. red.) společně s manželkou řešili přímo v ředitelně. Sdělila nám, že to vyřeší sama a pak nám dá vědět, jak se bude postupovat dál. Bohužel se nic nedělo a nikdo se nám neozval. Když jsem pak potkal paní ředitelku ve škole, bylo mi řečeno, že si za to syn může vlastně sám. Kluky prý provokoval a prý je ho taky dost. Šikana ale trvala dlouho a syn to hlásil,“ uvedl otec šikanovaného žáka (identitu rodiny redakce zná, záměrně ji ale nezveřejňuje – pozn. red.)

Je jedním z rodičů dětí ve čtvrté třídě, kteří z obavy varují před údajně tristním přístupem vedení vzdělávací instituce. Ten se podle nich vyznačuje bagatelizací fyzického násilí a přehlížením nerovného přístupu k žákům. Větší iniciativu spočívající ve snaze odvolat ředitelku však vyvíjí další dva rodiče, kteří se bojí o bezpečnost svých dětí – Tomáš Seidl a Michal Krajčírovič. Těm zveřejnění jejich jmen nevadí.

„Společně jsme o tom s nimi diskutovali, ale nechávám to spíše na nich,“ řekl ve stručnosti nejmenovaný otec oběti údajné šikany. Krajčírovič totiž pracuje jako právník a v současnosti již dopisuje žalobu na vedení školy. Celé znění dokumentu, stejně jako další úřední záznamy, má redakce serveru Lidovky.cz k dispozici.

„Ředitelka Nachtigalová opakovaně porušuje nejen elementární pravidla základní slušnosti směrem k rodičům a učitelskému sboru, ale nově i k žákům. Navíc se dostává opakovaně a vědomě do střetu se zákonem. Jde o naše děti, a my jako rodiče už nepřestaneme tuto věc řešit, dokud nebude vyřešena výměnou na tomto postu, protože jiné řešené prokazatelně nefunguje. O nic jiného než o výměnu ředitelky nám nejde,“ napsal ve stížnosti České školní inspekci v Ústí nad Labem Tomáš Seidl s odkazem na to, že vedení školy údajně přehlíželo fyzické násilí ve škole.

Nachtigalové však vyčítá také údajně pomstychtivé chování směrem k žákům za postoje jejich rodičů, stejně tak její „pochybné“ zvolení do čela školy i zarážející podporu její osoby od představitelů města. Podle něj výběrové řízení probíhalo nestandardně.

„Nejvíc zarážející mi ale připadá, že neřeší záležitost šikany. Jednomu z žáků problémový kluk, který propadl o rok níže, vyhrožoval kudlou, že ho znovu zmlátí,“ líčí Seidl s tím, že šikana probíhala opakovaně.

Utlačovaný žák se zastání po popisovaném incidentu ale nedočkal. Do ředitelny předvolaní žáci uvedli, že neviděli nůž zelené barvy, ale pouze takto zabarvenou karabinu. Dodnes vedení školy odmítá, že by v této záležitosti pochybila. Nůž se prý u údajně šikanujícího žáka nenašel. „Ačkoli to pan Seidl popírá, žádný nůž se u žáka nenašel,“ kroutila hlavou při osobním setkání ředitelka školy Nachtigalová.

Rodiče ale její slova nepřesvědčila. „A teď se (údajně šikanující žák - pozn. red.) směje, příště si donese do školy pistoli, a ředitelka Nachtigalová ho opět ‚pokryje‘, aby z toho neměla malér. Důsledky pro děti, to znamená pro celou třídu šikanovanou tímto propadlíkem, jsou jí naprosto ukradené. Paní Nachtigalová je pro školu a děti absolutní katastrofou,“ rozčílil se Seidl, který má obavy o svou dceru.

V rukou při tom dřímá zprávu od školního inspektorátu, která dává stěžujícím si rodičům za pravdu. A to jak v případě údajné šikany, tak nerovného přístupu k žačce.

„Česká školní inspekce jednala s ředitelkou školy, metodičkou prevence, třídními učitelkami IV. A a IV. B a s předsedkyní školské rady. Na základě zjištěných skutečností a po prostudování příslušné dokumentace Česká školní inspekce zpracovala výsledek šetření stížností. Oba prošetřované body stížností týkající se nezajištění rovného přístupu a neřešení šikany byly vyhodnoceny jako důvodné,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Incident související s nerovným přístupem k dceři kritizujícího ředitele popisuje Seidl následovně: „Dcera pana Krajčíroviče (rodiče, který sepsal žalobu – pozn.red), jedničkářka, je ředitelkou Nachtigalovou diskriminována a psychicky terorizována za to, že této ředitelce pan Krajčírovič servilně nekývá na její velmi často nesmyslné a hloupé nápady. Ředitelka této naprosto bezproblémové žákyni, která je na tabuli cti školy, dopředu elektronickým vzkazem rodičům zakázala její účast na zítřejší školní akci Pohádková noc s Andersenem, na kterou se všechny děti celý rok těší. Bez udání důvodu. S tím že je to prý soukromá akce paní ředitelky a ona si na ní vezme koho chce.“ Podle něj jde o „ubohou a trapnou mstu ředitelky na bezbranném dítěti“.

Důvodná stížnost

Výsledek šetření předala Česká školní inspekce v souladu se školským zákonem k dalšímu řízení zřizovateli, tedy městu. Magistrát oficiální cestou záležitost téměř nekomentoval. Serveru Lidovky.cz na otázky odpověděl chronologickým zápisem toho, co se stalo a které instituce se případem zabývají či již dříve zabývaly.

Na závěr písemné odpovědi tiskový mluvčí jen ve stručnosti uvedl, že „vedení města i odbor školství, kultury a sportu bude samozřejmě v této záležitosti dál jednat“. Čeká prý na uplynutí 15denní zákonné lhůty pro námitky nebo reakce zúčastněných stran.

Náměstkyně primátora pro oblast školství Markéta Stará pak v telefonnickém rozhovoru uvedla, že boj rodičů proti vedení školy vidí jako účelovou kampaň. Závěry České školní inspekce pak považuje za hrubě zkreslené. Stejně na záležitost pohlíží také ředitelka školy.

Rodiče Seidl a Krajčírovič přesto trvají na svém a i nadále žádají personální změny na vedoucí pozici vzdělávací instituce. „V důsledku všech událostí trváme jako rodiče dětí na odvolání paní ředitelky, a změně třídní učitelky ve IV.A., která šikanu neřešila, a která má absolutně katastrofální výsledky s našimi dětmi,“ řekl mimo jiné na jednání městského zastupitelstva Krajčírovič.

Třídní učitelku redaktorka serveru Lidovky.cz ale ve škole nezastihla. „Zrovna vyučuje a rozhodně vám k tomu nebude nic říkat,“ uvedl ředitelka Nachtigalová. Ani ona se k případu nechtěla příliš vyjadřovat. Za chováním Seidla a Krajčíroviče vidí účelovou snahu o její likvidaci ve funkci.



Druhý ze zmíněných rodičů momentálně dokončuje sepsání žaloby na školu kvůli tomu, že se jeho dcera nemohla zúčastnit literární akce. Považuje to za její diskriminaci. „Ve škole panuje atmosféra strachu v podstatě i mezi učiteli i mezi rodiči, kdy spousta rodičů se bojí veřejně vystoupit proti paní ředitelce, aby se jim například nestalo to co nám, že ředitelka vylučuje děti ze školních akci,“ postěžoval si.

Od žaloby nechce ustoupit ani přesto, že se na internetových stránkách školy objevila omluva ředitelky adresovaná jeho dceři. Krajčírovič však „tři věty“ na webu považuje za nedostatečné zadostiučinění.

Komunistické manýry, říká rodič

Odvolání ředitelky vidí jako jediné řešení. Její působení vnímá jako problematické. „Rodiče si šeptají na třídních schůzkách a řeší problémy tím způsobem, že si řeknou mezi sebou, aby si dávali pozor na paní ředitelku, což považujeme za extrémní a považujeme to, jako za věci, které byly za komunismu a ne v roce 2017,“ uvedl dále.

Do sporu mezi nespokojenými rodiči a ředitelkou školy už se vložila i ministryně školství. Sama o případu mluvila s jedním ze stěžujících si rodičů. Úřední záležitosti pak vyřizuje školský ombudsman Ladislav Hrzal. „Ten je v kontaktu s vedoucím odboru školství i s radní pro školství. Školský ombudsman oslovil také krajskou koordinátorku prevence paní Petru Vaverkovou, jejíž odpověď nyní očekává, stejně jako výsledky šetření ČSI, o které požádal 20. dubna,“ sdělila mluvčí ministerstva Jarmila Balážová.

Nyní běží lhůta pro odvolání vedení školy proti rozhodnutí školní inspekce o stížnosti rodičů. „Nechci se k tomu nijak vyjadřovat, kontaktujte zřizovatele školy,“ sdělila ředitelka Nachtigalová.