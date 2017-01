Udělejte něco pro děti v Sýrii. Dívka, která tweetovala z Aleppa, poslala dopis Trumpovi

„Musíte udělat něco pro děti v Sýrii, protože jsou jako vaše děti a zaslouží si mír jako vy,“ napsala Trumpovi dívka, jejíž rodina byla z povstalecké části Halabu odvezena do Turecka, kde nyní žije.



„Jsem velmi smutná kvůli svým kamarádům a přála bych si, aby tu byli se mnou, protože bychom si zrovna teď společně hráli. V Aleppu jsem si nemohla hrát. Je to město smrti,“ vzkázala Trumpovi dívka, kterou si k sobě po jejím příjezdu do Turecka pozval i prezident Recep Tayyip Erdogan.

Postoj nového šéfa Bílého domu k syrské otázce však není zcela jasný. Ve svém inauguračním procesu slíbil vymýtit ze světa islámský terorismus a opakovaně vyhlásil, že chce výrazně přitvrdit v syrském angažmá proti svému předchůdci Baracku Obamovi. Zároveň však hodlá zlepšovat vztahy s Ruskem, které podporuje režim Bašára Asada stojící za bombardováním civilistů v té části Halabu, z níž prchla právě rodina malé Bany.

I am very sad. No one is helping Syrian children. Please please please evacuate all of them out of the war.