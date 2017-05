Senát asi odmítne uzákonit podmínky vzdělání pro čínské léčitele

Změny by měla přinést novela o nelékařských povoláních, která má především snížit požadavky na vzdělání zdravotních sester. Senát o ní bude rozhodovat příští týden.



Podmínky pro povolání terapeuta a specialisty tradiční čínské medicíny se rozhodli do vládní novely včlenit poslanci na návrh předsedy sněmovního zdravotnického výboru Rostislava Vyzuly (ANO). Poukazoval na to, že v současnosti vzdělání, rozsah a kvalitu nabízené péče čínských léčitelů není možné nijak ověřit. Senátoři se ale přiklonili ke stanovisku České lékařské komory, podle níž novela přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a zvýhodňuje ho tak vůči ostatním.

Podobně se do normy dostaly na návrh poslance Davida Kasala (ANO) podmínky pro behaviorální analytiky, jejichž obor souvisí s terapií pro lidi s poruchou autistického spektra. Také tuto pasáž chtějí senátoři z novely odstranit.

Hlavním cílem novely je ovšem dosáhnout toho, aby zdravotní sestrám k výkonu jejich profese stačilo absolvování střední zdravotnické školy a jednoho roku vyšší odborné školy. Změna ve vzdělávání sester by měla nastat od září. Bude se týkat zájemců o profesi, kteří zahájí studium, i těch, kteří už studují. Model zvaný 4+1 má nahradit dosavadní systém, kdy sestra musí po střední škole projít ještě tříletým bakalářským studiem.

Změna by tak měla stabilizovat a zkvalitnit systém kvalifikačního vzdělávání zejména ošetřovatelských profesí všeobecné, dětské a praktické sestry. Podle ministra Miloslava Ludvíka (ČSSD) by díky změně mohl vzrůst počet všeobecných a dětských sester, kterých je nedostatek. K cílům normy patří i snazší návrat zdravotnických pracovníků, kteří byli dlouhodoběji mimo obor, zpět do zdravotnictví.