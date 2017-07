KLDR prý vůbec poprvé vyzkoušela střelu, která doletí na jiný kontinent

Japonská vláda incident ostře odsoudila a označila ho za jasné porušení rezolucí OSN. Podle americké armády střela odstartovala poblíž letecké základny asi sto kilometrů severozápadně od severokorejské metropole Pchjongjangu.

Byla vystřelena jen několik hodin poté, co o problémech s KLDR telefonicky hovořil americký prezident Donald Trump s japonským premiérem Šinzóem Abem a s čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem.

Trump v první reakci na Twitteru napsal: „Severní Korea právě vypustila další raketu. Nemá tento člověk (severokorejský vůdce Kim Čong-un) ve svém životě nic lepšího na práci? Lze jen těžko uvěřit, že Jižní Korea a Japonsko to ještě vydrží. Možná že Čína vyvine tvrdý nátlak na Severní Koreu a jednou provždy skoncuje s těmito nesmysly!“ Bílý dům zatím nezveřejnil svoje oficiální stanovisko.

