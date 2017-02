Silvestrovský útok v Istanbulu naplánoval Francouz. Policie ho zadržela v neděli

Podle serveru le Monde byl Francouz tureckého původu v hledáčku policie již od ledna. V den výslechu u něj policisté našli nájemní smlouvu na byt, ve kterém se ukrýval útočník Abdulgadir Mašaripov.

A.S., který žil do roku 2009 ve Francii, byl původně předvolán k výslechu v provincii u města Antalya a poté, co se přiznal k účasti na plánování útoku, byl převezen do věznice Burdur na jihu Turecka. Ačkoliv jeho přesná role zatím není jasná, je v médiích popisován jako „jeden z plánovačů“.

Po ozbrojeném útoku na slavný klub Reina v istanbulské čtvrti Ortaköy zůstalo 39 mrtvých a 69 zraněných. Na místě zasahovaly obrněné automobily policie a speciální jednotky. Silvestrovského útočníka Abdula Mašaripova zadržela policie již v polovině ledna.