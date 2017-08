Situace je nadmíru výtečná. Před 15 lety před zaplavením metra zazněl slavný výrok primátora Němce

PRAHA Přesně patnáct let uplynulo od chvíle, kdy během tisícileté povodně tehdejší pražský primátor Igor Němec prohlásil, že „situace je nadmíru výtečná.“ O několik hodin později bylo pod vodou 17 kilometrů pražského metra. Jeho výrok se tak nesmrtelně zapsal do folkloru české politiky.

„Praha není ohrožena. Situace je, bych řekl, nadmíru výtečná. Všechny orgány plní své úkoly, jak mají. ... To, o kolik (voda) stoupne, asi není v tuto chvíli důležité, protože jestli to je o 20, 10 centimetrů... Důležité je, že se ta zatopená plocha rozšiřovat nebude,“ uvedl večer v rozhovoru pro Českou televizi tehdejší primátor Igor Němec 13. srpna 2002.



Situace v Praze se však radikálně měnila z hodiny na hodinu. Ještě den předtím Němec doporučoval Pražanům, aby cestovali raději metrem než pozemní dopravou.



Letecký snímek Mánesova a Karlova mostu při povodních v roce 2002.

Ačkoliv ve chvíli rozhovoru byl průtok Vltavy 4737 metrů krychlových vody za sekundu, druhý den již stoupl na 5160 a lidé v pražském Karlíně se museli evakuovat. Byla zatopena značná část pražského systému metra a celkové škody se vyšplhaly do výše sedm miliard korun.



„Když jsem to viděl z výšky, byl jsem překvapen, s jakými škodami se setkáváme. Situace je asi vážná,“ uvedl Němec během 14. srpna 2002, tedy den poté, co byla situace „výtečná“.



Němcův výrok o „výtečné situaci“ se během chvíle stal legendárním. Jak sám bývalý primátor uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz v roce 2013, „média tu větu opakují pokaždé, když se trochu zvedne hladina nějaké řeky.“

A nejen tehdy. Výrok se zapsal do českého politického folkloru jako prototyp nešťastně zvoleného rétorického obratu. Političtí komentátoři jej tak v posledních letech připomínali třeba v kauze Viktoriagruppe, nebo při stavbě dálnice D8.

Změnil by jen komunikaci s médii

Bývalý primátor zpětně přiznal, že jestli by něco změnil během rozhodování v kritických dnech 13. a 14. srpna 2002, byla by to právě komunikace s médii.

„Určitě bych byl obezřetnější v rozhovorech, které jsem dával na mostech, když jsem chodil na obhlídku situace. Určitě bych nepoužil už slovo výtečná, protože se to obrátilo proti mně. Ale faktem je, že nevím, co bychom ještě mohli dělat lépe,“ uvedl Němec v roce 2013.



„Všechno dopadlo nejlíp, jak mohlo, vzhledem k situaci, která tu panovala. Byla to tisíciletá voda,“ dodal tehdy.