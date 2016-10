Škromach: Uškodila mi politika vlády a krize v ČSSD. S vařením s Haškem jsem nesouhlasil

„Nechci hledat viníky někde kolem. Ale svůj podíl na tom mělo i to, že jsem svázaný s politikou sociální demokracie, čili to, co se odehrává ve vládě. Poté dvě volební období Michala Haška, co by hejtmana kraje, na tom měla taky podíl,“ okomentoval svůj neúspěch v Senátních volbách Zdeněk Škromach v rozhovoru pro Impuls, které rádio odvysílá v úterý deset minut po šesté. „Člověk to musí nést sportovně,“ doplnil.

S předvolebním videoklipem, který byl součástí volební kampaně, v němž Zdeněk Škromach s jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem vařili, dosluhující místopředseda Senátu také nesouhlasil. Prý to dostal za úkol.

„Byl to projekt, který vymyslel Lidový dům, řekli nám, že toto je volební kampaň, já bych sám nevařil. Michal Hašek prý vaří a umí to. Nemyslím si ale, že by to mělo vliv na výsledek voleb,“ řekl pro rádio Impuls.



Zdeněk Škromach se také v rozhovoru vyjádřil k volebnímu neúspěchu ČSSD. Strana by podle něho měla hledat nové programové body.

Rádiu Impuls také řekl, že si začne po posledním dni v Senátu hledat práci. Dokonce i zaměstnání elektrikáře je ve hře, podmiňuje to ale fyzickou nenáročností. Nejdříve si musí odpočinout a poté možná zvažovat návrat do politiky. „V parlamentních volbách nepředpokládám, že bych kandidoval. Zůstanu také jen řadovým členem ČSSD,“ okomentoval, jak vidí svou politickou budoucnost. „Úvahy o kandidatuře na prezidenta se stále nevzdávám. Klidně to může být za šest let, pokud bude kandidovat Miloš Zeman. On ten odstup není špatný, právě Miloš Zeman si také odpočinul na Vysočině,“ doplnil své úvahy.

Zdeněk Škromach také plánuje začít psát po dvaceti letech v politice paměti. Zmiňovat se bude i o takzvané lánské schůzce. Pozadí tohoto setkání ale nechce nyní komentovat. „Nemyslím si, že to bylo úplně ideální. Navíc, jak byla celá věc připravená mediálně, tak to samozřejmě vyznívalo, že se snažíme vymlouvat nebo podobně. Zkrátka a dobře mělo to svůj účel, ten to nakonec se splnilo. Cílem bylo zbavit se lidí blízkých Zemanovi ve vedení Sociální demokracie a to se povedlo,“ dodal.