Nickelback zrušili druhou část loňského severoamerického turné v červnu, kdy lékaři poprvé diagnostikovali Kroegerovi cystu na hlasivkách a doporučili mu operační zákrok. Přestože byli lékaři spokojeni s výsledkem operace a kapela byla připravena pokračovat v koncertování v rámci evropské části turné, ukázalo se, že Kroeger bude potřebovat k rekonvalescenci a úplnému uzdravení delší čas.

Do Evropy se Nickelback letos vrátili s programem zahrnujícím největší hity jako jsou How You Remind Me, Photograph a Burn It To The Ground i novější skladby Edge of a Revolution a What Are You Waiting For?.

Skupina Nickelback v Česku poprvé vystoupila v roce 2013. V O2 areně jí tehdy aplaudovalo 13 tisíc diváků. Nickelback patří mezi nejednoznačně přijímané formace. Na jedné straně mají za sebou tisíce vyprodaných koncertů, více než 50 milionů prodaných alb a nominace na cenu Grammy. Na druhé straně bývají kolegy z branže a částí posluchačů obviňováni z podbízivosti. Frontmana kapely Kroegera označil Darryl Sterdan z kanadského portálu Jam!Canoe za „druhého nejhoršího zpěváka všech dob“ hned po Scottu Stappovi z Creed.

„Skládáme a hrajeme obyčejné rockové písničky tak, jak je nejlíp umíme, a nejdůležitější pro nás je, že jimi dokážeme oslovit lidi,“ řekl před časem baskytarista Mike Kroeger, bratr zpěváka Chada.