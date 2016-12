Smyslná čokoláda s oříšky. Vyzkoušejte tartaletky s pistáciemi

Tartaletky s čokoládou a pistáciemi

1 hrnek mandlí



1 hrnek hladké mouky



1/2 hrnku kakaa



2 lžíce medu



2 lžičky mleté skořice



4 lžíce kokosového oleje



1 lžíce nastrouhané pomerančové kůry



4 lžíce vody



náplň:

200 g hořké čokolády



3/4 hrnku smetany ke šlehání



pistácie



Do food processoru nasypte všechny suroviny na těsto a nechejte je rozmixovat na hladkou hmotu. Pokud by bylo těsto moc drobivé, přidejte ještě trochu vody. Hotové těsto vtlačte pomocí rukou do formiček na tartaletky a dno propíchejte na několika místech vidličkou. Takto připravené tartaletky pečte v troubě vyhřáté na 180 stupňů cca 15 minut.

Upečené tartaletky nechte vychladnout a připravte si náplň. Smetanu vlijte do hrnce, přidejte na kostičky nalámanou čokoládu, stáhněte plamen a za stálého míchání metličkou vyšlehejte hladký krém. Vychladlé tartaletky vyklopte z formiček a naplňte je krémem. Vršek tartaletek posypte nasekanými pistáciemi a nechte je na hodinu ztuhnout v lednici.

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Michaela Šupáková z blogu Cooking with Šůša.