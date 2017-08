Sobotka a Ištvan by měli vypovídat před komisí, Horáček odtajní karty

PRAHA Ivo Ištvan a Bohuslav Sobotka by měli vypovídat před poslaneckou komisí o únicích informací ze spisů, kandidát na prezidenta Michal Horáček představí své plány a fotbaloví Slavia rozehraje na Kypru dvojutkání o postup do Ligy mistrů.

Sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů by měla vyslechnout premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Promluvit před komisí by měl i Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, kterého ministr spravedlnosti zbavil mlčenlivosti, předvolán je také ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych a dva bývalí policisté Stanislav Hájek a Milan Večeřa. Hlavním důvodem pro zřízení vyšetřovací komise byly uniklé nahrávky, na kterých se Andrej Babiš (ANO) bavil s novinářem Markem Přibilem o zveřejňování kompromitujících materiálů.

Kandidát na prezidenta Michal Horáček představí své plány na prvních sto dní, pokud by byl zvolen prezidentem. Horáček jako první z kandidátů nasbíral přes 50 tisíc potřebných podpisů.

Britský ministr pro odchod z EU David Davis by měl představit návrh, jak si Británie představuje budoucí celní uspořádání po odchodu z EU. Britská strana by měla do 21. srpna zveřejnit poziční dokumenty před zahájením dalšího kola jednání s EU o brexitu, které začne 28. srpna.



Soud se bude zabývat žádostí Aleše Trpišovského o odpuštění zbytku trestu sedmiletého zákazu řízení. Muž známý z kauzy vybržďování aut na dálnici D1 s žádostí naposledy neuspěl loni v říjnu. Nyní podal žádost novou.

Úvodními zápasy začíná poslední předkolo fotbalové Ligy mistrů: na Kypru se proti týmu APOEL Nikósie představí pražská Slavia (20.45, ČT Sport). Další dvojice tvoří Karabach - FC Kodaň, Young Boys Bern - CSKA Moskva, Hoffenheim - Liverpool, Sporting Lisabon - FCSB.