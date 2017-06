Sobotka odejde z čela ČSSD, píše slovenská agentura. Mluvčí informaci nevyvrátil

Do říjnových voleb chce Sobotka podle informací TASR nadále zůstat předsedou vlády. „Je to v rovině spekulací a ty my komentovat nebudeme,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí ČSSD Mikuláš Klang.



O vnitrostranických spekulacích okolo pravděpodobného konce Bohuslava Sobotky v čele strany kvůli klesajícím volebním preferencím napsaly sobotní LN.



Podle informací LN se spekuluje o novém provizorním lídrovi, pozici by mohl obsadit současný ministr zahraničí Lubomír Zaorálek či ministr vnitra Milan Chovanec.

Minimálně dvě příležitosti na přepřažení v šéfovské židli už sociální demokracie vyčerpala. Prvním momentem, kdy strana mohla vystřídat svého sice úspěšného premiéra, leč nevýrazného předsedu strany Bohuslava Sobotku, byl březnový sjezd. Tehdy ale předsedu nikdo na souboj nevyzval. Druhou příležitostí byla vládní krize v průběhu května.



Sobotka však turbulentní období ustál a navzdory přáním prezidenta Miloše Zemana z vlády vypudil ministra financí Andreje Babiše (ANO). Předvolebních průzkumy však politické vítězství ČSSD nepotvrdily. Ten poslední od agentury Kantar TNS sociální demokraty srazil až na čtvrté místo s potenciálním ziskem 10 procent.