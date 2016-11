Sobotka mě vyměnil za hladké znovuzvolení do čela strany, naznačil Dienstbier

„Mám věrohodné informace, že někteří pražští členové tlačili na mé odvolání a nabízeli jako protiplnění to, že pomohou s prosazením některých věcí, jako jsou volební řády, a také že proběhlo jednání s nějakými jihomoravskými sociálními demokraty, že by se třeba nemusel stavět protikandidát předsedovi na sjezdu,“ uvedl Dienstbier při příchodu na zasedání předsednictva ČSSD, na kterém později Sobotka oznámil svoje rozhodnutí.

„Je to akce části Prahy v čele s panem (europoslancem ČSSD Miroslavem) Pochem,“ doplnil Dienstbier v České televizi. Už ve čtvrtek Dienstbier prohlásil, že o jeho odvolání usilují Poche a další členové ČSSD.

Poche to odmítl. Uvedl, že nemá žádnou funkci v pražské ČSSD a jako europoslanec má dost jiné práce. „Já si nemyslím, že by si premiér od kohokoliv ze svého okolí nechal mluvit do toho, kdo bude nebo nebude ministrem. Pro mě to bylo stejné překvapení jako pro ministra Dienstbiera, když se ta informace poprvé objevila,“ uvedl Poche.

Že by za výměnou ministrů byly politické obchody, odmítl poslanec a člen jihomoravské organizace Jeroným Tejc, o kterém se spekuluje jako o možném kandidátovi do vedení strany. „Já bych to nepovažoval za obchod. Pan premiér se rozhodl obměnit svůj tým na základě výsledků voleb, které nebyly úspěchem. A to je jeho právo,“ řekl novinářům Tejc. Zda bude do vedení strany kandidovat, chce Tejc oznámit před krajskými konferencemi strany.

Sobotka ke kritice Dienstbiera řekl, že má na reakci právo. „Já to neberu ve zlém. Poděkoval jsem mu na jednání předsednictva za práci, kterou odváděl. Já jsem si ho do vlády vybral, nicméně po diskusi, kterou jsem vedl v ČSSD, jsem se rozhodl k této změně,“ řekl.

Sjezd podle Sobotky určí, kdo povede ČSSD do voleb. Další etapou změn, jak je nastínil před týdnem v dopise členům strany, pak bude práce na novém programu pro volby do Sněmovny. Rozhovory, které vedl s vybranými ministry během týdne, označil za tvrdé. Vedle Němečka a Dienstbiera se sešel také s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. Ta v kabinetu zůstává.

Dienstbier, který podpořil Sobotku po takzvaném lánském puči, ještě před zasedáním předsednictva strany novinářům řekl, že rozhodnutí premiéra nezná. Rozhodnutí o odvolání dvou ministrů z řad ČSSD dnes ráno Sobotka představil grémiu strany. První místopředseda ČSSD Milan Chovanec potom ČTK řekl, že „ti, kteří se rozhodli mediálně spekulovat, tak neprospívají vlastní straně ani sami sobě“.

Chovanec v říjnu 2013 patřil mezi účastníky tajné schůzky u prezidenta Miloše Zemana v Lánech spolu s Michalem Haškem, Zdeňkem Škromachem a Tejcem a Jiřím Zimolou. Část vedení ČSSD se tehdy pokusila Sobotku odstavit od vyjednávání o vládě. Sobotka výzvu k rezignaci označil za pokus o puč, Dienstbier ho tehdy podpořil a na stranu budoucího premiéra přešel i Chovanec.

Po prohře ČSSD v krajských a senátních volbách se začalo spekulovat jako o možných Sobotkových vyzyvatelích o Zimolovi a Tejcovi.