Sobotka: O post předsedy se nebojím. Ale pro příští volby se poučíme u Pirátů

Volební výsledky ČSSD ovlivnilo podle premiéra a předsedy strany Bohuslava Sobotky hlavně to, že sociální demokracie byla v čele mnoha krajů už osm let. V regionech podle něj rozhodovaly především osobnosti tamních kandidátů a jejich pověst. Do voleb do Sněmovny musí příští rok strana najít silnější lídry a sestavit kvalitnější kandidátky, řekl dnes Sobotka ČTK a České televizi.

Premiér nemá obavy z toho, že by například už na dnešním večerním jednání grémia strany ostatní členové vedení či dosavadní hejtmani mohli požadovat jeho odstoupení. „ČSSD nepotřebuje personální hádky a rvačky, to je to, co by nás mohlo oslabit a nahrát hnutí ANO,“ uvedl Sobotka. Nikdo podle něj ani podobný požadavek neavizoval.

V rozhovoru pro server Seznam.cz také potvrdil, že nehodlá rezignovat na vedení ČSSD a na jarním sjezdu strany se bude znovu ucházet o post předsedy.

„Sociální demokracii se nepodařil najít recept na to, jak zmobilizovat voliče, a zároveň tu působí velmi silný soupeř, hnutí ANO, které těží z toho, že je součástí vlády, a zároveň působí, jako by bylo součástí opozice,“ řekl pak předseda ČSSD internetovému serveru.



„Jednou z věcí, na které se musíme podívat, jsou témata jako ochrana životního prostředí, téma kultury, ale také třeba téma digitální ekonomiky, virtuálního prostoru, kde se pohybuje mladá generace, témata, kterými se zabývají Piráti,“ dodal Sobotka v rozhovoru a dodává: „Nemůžeme zůstávat jen klasickou stranou zaměřenou na sociální témata.“

Za krach mohou lidé v krajích

Sobotka nesouhlasí s názorem prezidenta Miloše Zemana, který dnes pro Blesk.cz řekl, že za propad ČSSD nemůže špatná práce v krajích a důvod musí být spíš na celostátní úrovni. „Výsledky ČSSD se liší v jednotlivých regionech. To souvisí s tím, kdo za nás kandidoval, jakou jsme tam odváděli práci v předchozích letech, jakou jsme měli pověst,“ řekl Sobotka.

Cílem ČSSD ve vyjednáváních v krajích bude, aby získala hejtmana přinejmenším v Jihočeském kraji a na Vysočině, kde vyhrála. „Uvidíme, zda se nepodaří získat vyjednáváním ještě silnější pozice v některých jiných regionech,“ uvedl. Koalice se podle něj budou mezi sebou hodně lišit a budou pestré, což zřejmě přinese menší stabilitu. V krajích, kde ANO vyhrálo, nese hlavní odpovědnost za jednání, dodal.

Volby byly podle Sobotky výjimečné v tom, že nevyhrála opozice, a z hlediska voličů tedy nebyly mobilizací proti kabinetu. „TOP 09, ODS i KSČM, tedy levicová i pravicová opozice, v těchto volbách ztratily, potvrdila se silná pozice vlády, je to signál od voličů, aby tato koalice dovládla,“ uvedl.