Spíš mě potká autonehoda než teroristický útok, říká Emma Smetana o cestování

„Když jsme skládali písničky na moji první desku, Jordan najednou přišel s refrénem, který mi chtěl předzpívat. Zařval do mikrofonu: My love, are we doing the best we can, a mělo to takovou sílu, že už jsem to po něm nechtěla přezpívávat. Tak vznikla naše jediná společná píseň,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Emma Smetana.



Lidovky.cz: Jak vypadala vaše spolupráce s Jordanem Hajem na novém klipu? Byla to pro vás snazší či naopak složitější spolupráce, než s někým cizím?

Jednoznačně snazší v tom smyslu, že jsem nemusela předstírat dobrou náladu nebo souhlas v situacích, kdy jsem to cítila jinak. Jordan má mou naprostou důvěru, vím, že máme velmi podobné vnímání estetiky, nemusíme si nic vysvětlovat, komunikujeme ve zkratkách a heslech, všechno jde rychle, nezdržujeme se zdvořilostmi. Podobně to mám i s Jordyho bratrancem Givim, oběma teď říkám bratranci Coheni, a taky s kameramanem Antonem, který má neuvěřitelné oko a intuici.

Emma Smetana Emma Smetana je česká herečka, muzikantka a moderátorka. Má dvojí občanství, české a francouzské. Dlouho žila v zahraničí, v Česku žije od roku 2011, proto používá nepřechýlenou verzi svého příjmení. V roce 2012 začala moderovat zprávy na TV Nova, nyní moderuje svůj pořad na DVTV. Mluví plynně francouzsky, anglicky a německy, domluví se španělsky a částečně hebrejsky.

Lidovky.cz: Videoklip jste natáčeli v Londýně, proč zrovna tam? Neměla jste strach cestovat i s malou dcerou?

To mě ani nenapadlo. Já se naopak na tuhle první cestu s ní hrozně těšila. Myslím, že si ani neuvědomila, že někam letí, většinu letu tam i zpátky prospala a nebo se na nás smála. Londýn jsme si vybrali pro jeho nezaměnitelnou atmosféru, to se těžko popisuje. Věděli jsme například, že chceme udělat různé záběry na střeše, a výhledy na Paříž by byly příliš velký kýč, nehledě na to, že je nedávno měl ve svém videoklipu Benjamin Clementine. Navíc v Londýně jsme delší dobu nebyli a měli jsme pro jeho návštěvu i osobní důvody.

Lidovky.cz: Co říkáte na současnou situaci ve světě? Bojíte se teroristických útoků, když jste v zahraničí?

Nerada bych, aby to vyznělo jako nějaké podceňování situace, ale stále platí, že je výrazně pravděpodobnější, že zažiju autonehodu než teroristický útok. Jistě, útok ve Westminsteru se před pár týdny odehrál na mostě, kde jsme i s kočárkem stáli měsíc předtím. To je samozřejmě šílené. Ale co s tím? Jakýkoli strach, kvůli kterému bych začala omezovat svoje běžné aktivity, včetně cestování, by byl výrazem kapitulace před terorem.

Lidovky.cz: Jaké máte s videoklipem plány? Je natočený světově, plánujete jej tedy také vyslat do světa?

Já nevím, jestli je natočený světově. Je takový, jaký jsme ho chtěli mít. Současný, inspirovaný některými módními kampaněmi, filmařskými postupy, které Jordyho v poslední době zaujaly a situacemi, které kolem sebe vídáme. Mimo Českou republiku ho vysílám prostřednictvím přátel, kteří žijí jinde, ale žádné větší ambice momentálně nemám. Teď mám obrovskou radost z toho, jak se chytil u nás. Za prvních pět dnů ho na YouTube shlédlo přes padesát tisíc lidí a zařadil se mezi takzvaná trendy videa v Čechách (nyní už má přes 116 000 zhlédnutí - pozm. red.). Singl No Fire nasadila Evropa 2 a reakce jsou zatím skvělé. Moc by mě potěšilo, kdyby se díky tomu moje hudba dostala k posluchačům, kteří o ní dosud nevěděli.

Lidovky.cz: V květnu vás čeká turné po českých nádražích. Proč právě tato místa?

Protože nádraží mají své kouzlo a zaslouží si nějaké oživení. Stejně tak se mi líbí myšlenka, že cestující zažijí něco neobvyklého. Podporuju busking, tedy pouliční hraní, a tuhle koncertní šňůru vnímám jako takový happening, způsob, jak přinést hudbu do míst, kde na to lidé nejsou zvyklí. Beru s sebou i hudební hosty- Tomáše Kluse, Kata z Prago Union a teepee. Turné vyvrcholí 2.června na pražském Hlavním nádraží.

Lidovky.cz: Máte ráda cestování vlakem a nádražní prostory?

Cestování vlakem miluju z mnoha důvodů. Je to jediný dopravní prostředek, kde se mi nedělá zle od žaludku ani mi nepraskají uši. Za jízdy vystrkuju hlavu z okýnka a mám pocit absolutní svobody. Pohled na ubíhající krajinu či industriální zóny ve mně vyvolává různé vzpomínky, emoce. Ekologickým rozměrem cestování vlakem vás nebudu unavovat, ale je to myslím další pádný argument.

Lidovky.cz: Jaké nádraží máte nejraději? Čím vás zaujalo?

Nejraději mám Gare de l’Est v Paříži. Protože jsem na žádném nádraží nebyla tak často. A protože je tam hned několik slušných pekáren a tím pádem to tam skoro všude voní.

Lidovky.cz: Toto turné pojmete jako happening, i vstupné bude dobrovolné a výtěžek půjde na dobročinné účely. Inspirovala jste se někde? Na co konkrétně výtěžek půjde?

Každý rok pořádám charitativní bazar a už několik let jsem díky tomu v průběžném kontaktu s řadou neziskových organizací. V momentě, kdy jsem začala plánovat tohle turné, jsem si uvědomila, že na něm nechci primárně vydělat, ale že chci, aby lidé měli zážitek. A když se jim to bude líbit, tak ať klidně něco zaplatí. Ale ty peníze nebudou pro mě, pošlu je přes svůj spolek Emma má bazar na vybrané projekty. Od chvíle, kdy jsem otěhotněla, se více zaměřuju například na azylové domy pro maminky s dětmi.

Lidovky.cz: Záhy po narození dcery jste skočila zpět do pracovního procesu. Jak do toho dceru vkomponováváte?

Úplně přirozeně, není v tom sebemenší problém. Lennon má naštěstí ráda lidi a zdá se mi, že ji baví rušná prostředí. Takže je buď se mnou, nebo s Jordym. Na schůzkách, ve zkušebně, v kavárně... A když se to z nějakého důvodu nehodí, třeba když jsme v místě, kde se kouří, tak se o ni perou babičky, tetičky, kamarádi. Nějak se jí podařilo všechny okouzlit do té míry, že se pořád někomu musíme omlouvat za to, že ji nevidí dost často.

Lidovky.cz: Neplánujete vystoupit v nějakém dalším klipu i s dcerkou?

Ne. Lennon je jenom naše a přáli bychom jí co nejdelší, ničím nenarušené dětství. Autentické, bez hereckých akcí a bez pozornosti médií. Teď jsme s ní absolvovali jedno profi focení a už předtím jsme si slíbili, že častěji než jednou za rok ji do podobných situací nebudeme vpravovat. To, že jsme s Jordanem jakž takž normální, je myslím z velké části díky tomu, že nás do našich třiadvaceti let nikdo neznal, nikdo na nás nepokřikoval, nikdo na nás nemířil foťákem... Děti, co tohle zažívají, jsou vystaveny velkému riziku, že jim z toho nějakým způsobem přeskočí. Čili jedním z hlavních úkolů, co jsme si dali jako rodiče, je držet Lennon co nejblíž u knihovny a hudebních přehrávačů, a co nejdál od všeho, co zavání showbusinessem.

Lidovky.cz: Inspirovalo vás mateřství k další tvorbě? Ať už hudební, herecké či k další benefiční činnosti?

Mateřství mi vstříklo novou dávku životní energie. Mám víc sil, víc se těším na každý den, ke všemu přistupuju zodpovědněji, a taky se mi snáz říká ne, když o něčem nejsem úplně přesvědčená. Dál skládám, točím rozhovory se zajímavými zahraničními hosty pro DVTV, v létě mě čekají koncerty po celé republice a zábava na place s režisérem, kterému věřím. O dalším filmu uvažuju, a další bazar plánuju opět na Vánoce. Důležité je, aby Lennon nestrádala, takže s tím časem nakládám opatrně. Když budu upřímná, tak mě vlastně mrzí každá minuta, kdy ji nedržím v náruči. No a pak taky dbám na to, aby na mě jednou mohla být pyšná. Tomu podřizuju všechno.