STAN odmítá, aby Gazdík rezignoval na místopředsedu Sněmovny, jak chce TOP 09

„Odmítáme vydírání ve stylu toho, že náš předseda Petr Gazdík by měl v rámci nějakého jednání o tom, že spolupráce končí, opustit funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny. Tady je potřeba samozřejmě říci, že smlouva jako taková o ničem takovém nehovoří,“ řekl novinářům první místopředseda STAN Vít Rakušan. Argumentoval tím, že Gazdíka navrhl do funkce celý poslanecký klub, a pokud by měl místopředsednický post opustit, muselo by to být také na základě rozhodnutí klubu.

Poslanci STAN, kteří jsou členy společného poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, se podle něj vyjádřili v tom smyslu, že pokud by Gazdík rezignoval, poslanecký klub by opustili. Šlo by kromě Gazdíka také o Věru Kovářovou, Jana Farského a Františka Váchu. Působili by pak až do sněmovních voleb jako nezařazení poslanci.

STAN své závazky chce splnit

Požadavek na Gazdíkovu rezignaci zazněl na úterním jednání. „Požádali jsme Petra Gazdíka, aby zvážil, že je těžko únosné, aby byl místopředseda Sněmovny za TOP 09 a přitom vystupoval jako lídr konkurenčního subjektu,“ řekl v úterý Kalousek.

Rakušan ve čtvrtek ujistil, že STAN své závazky v rámci smlouvy hodlá vypořádat. „My už si v současné době nepředstavujeme spolupráci s jedním konkrétním politickým subjektem, my si představujeme širší platformu uskupení,“ popsal plány do budoucna. „Tento integrační proces na lokální úrovni je úspěšný, myslím si, že jsme schopni ho dokončit v řádu několika týdnů, a následně tedy případně dojednávat tu širší spolupráci, o které hovořil pan místopředseda Rakušan,“ řekl místopředseda hnutí Stanislav Polčák.

Původně spolupracovaly TOP 09 a STAN na základě smlouvy z roku 2009, která skončila s rokem 2012. Spojenectví pak pokračovalo bez formálního ujednání. Novou, už volnější dohodu uzavřely strana a hnutí na podzim 2013.

V letošních krajských a senátních volbách TOP 09 a STAN často kandidovaly samostatně. TOP 09 se ve volbách příliš nevedlo, předseda Kalousek výsledky označil za porážku. Ve volbách do Senátu uspělo šest kandidátů STAN, hnutí bylo úspěšné i v krajských volbách.