Poslankyně Černochová kritizovala ‚halal‘ polévku v armádě. Nám nevadí, reagují vojáci

Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je i spojena rituální porážka, v islámu nazývaná dhabíha. Zvíře by při ní mělo být položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví.



Způsob porážky je předmětem diskusí mezi některými věřícími a ochránci práv zvířat. Zvíře je v některých případech dhabíhy zabíjeno bez omráčení. Existuje tak diskuse, zdali porážka bez omráčení nevede ke zbytečnému utrpení zvířete. Ačkoli je v České republice uzákoněno, že zvířata smějí být zabíjena pouze po předchozím omráčení, byla muslimům a židům z náboženských důvodů udělena výjimka z tohoto zákona (zákon č. 246/1992 Sb.).

