Dřevěnými sochami jsme zbourali všechny hráze

HLUČÍN (Moravskoslezský kraj) Letní sezona opět přilákala do Hlučína mnoho zahraničních návštěvníků. V naší atraktivní rekreační lokalitě na březích Hlučínského jezera se opět odehrála celá řada skvělých, hlavně hudebních akcí, kterých pravidelně využíváme k setkávání s obyvateli města i s návštěvníky z okolí, ale zveme na ně také zástupce našich zahraničních družebních měst.

I díky tomu naše kontakty přestaly být formalitou a staly se skutečně přátelským potkáváním i předáváním zkušeností. Se slovenským Ružomberokem, polským Namyslowem i nevelkým německým městečkem Nebelschütz nás dnes pojí plno společných zážitků.

K těm mimořádně silným patřil letošní společný koncert skvělé dechové sekce namyslowské školy a smyčcového seskupení z naší základní umělecké školy. Mladí muzikanti společně vystoupili na hlučínském festivalu uměleckých škol Srdeční záležitost, na němž zazněly slavné filmové melodie, poté dohromady zahráli i v Namyslowě. Nadšeni byli posluchači stejně jako interpreti. Polští kolegové si také přijeli zaběhat na náš Hlučínský půlmaraton, a to nejen proto, aby sportovali, ale také aby se podívali, jak se u nás populární Hlučínské běhy pořádají. V nejbližší době se chystají pro inspiraci do Muzea Hlučínska. V Namyslowě totiž opravili starý mlýn, který zpřístupnili veřejnosti. V části prostor by chtěli udělat klasické muzeum, kde zveřejní i různé místní historické artefakty získané například od místních obyvatel, obdobně jako to dělá naše muzeum. Navíc jsme se samozřejmě pochlubili cenami, které hlučínské muzeum v posledních třech letech získalo. Namyslowští už ho viděli, teď přijedou pro praktické rady, jak takové muzejní expozice a výstavy dělat.

Příjemný šok jsme způsobili kolegům v Namyslowě i v Nebelschütz, když jsme jim přivezli netradiční dary.

Na prvním ročníku naší Prajzské řezbářské show jsme pro Namyslow, s odkazem na jejich vynikající dechaře, nechali vyřezat saxofonistu. Pro Nebelschütz zhotovili řezbáři čarodějova učně Krabata. Našim německým přátelům jsme tím udělali obrovskou radost. Rok před tím jim totiž jejich o něco menší sochu Krabata, který je jakýmsi místním symbolem, někdo ukradl. Na letošní řezbářské show vyráběl slovenský řezbář Miroslav Trnovský speciálně sochu pro Ružomberok. Volba padla na něj, protože je rodákem z nedalekého Liptova. Zhotovil propojení log obou měst. Už se těšíme, až do Ružomberoku náš dárek povezeme.