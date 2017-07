Parkování v Klimkovicích je tikající bombou

KLIMOVICE (Moravskoslezský kraj) Klid před bouří. Tak by se dal označit aktuální stav s parkování v Klimkovicích na Ostravsku. V našem čtyřtisícovém lázeňském městě se dosud řidiči nemuseli obávat při špatném parkování žádných zásadních sankcí. Jenže to se bude muset dříve nebo později změnit. A vývoj situace ukazuje, že to bude spíše dříve než později.

Boční ulice totiž nejsou tak široké, aby se podél nich dalo parkovat, přesto tam auta většinou stojí a blokují průjezd. Řidiče osobních aut dosud nikdo nešikanoval, když se jednalo o ojedinělé případy. Jenže špatně parkujících aut přibývá geometrickou řadou, takže už to vadí i samotným obyvatelům města, kteří si pak u nás na radnici stěžují. Někteří majitelé si totiž u svých rodinných domů původně zřídili třeba jedno parkovací místo, jenže dnes už mají dvě i více aut. Dalším se nechce každý den zajíždět do svých dvorů a garáží. Městu nezbude než situaci začít řešit za pomoci městských strážníků.

Velké parkoviště dnes máme i z našeho historického náměstí, což také zrovna nelahodí oku. Moc možností, jak auta z náměstí vytlačit, pravděpodobně nemáme. Nové parkoviště bychom potřebovali postavit na některých z posledních volných pozemcích v centru města, které ale většinou nevlastní město. Zastupitelé se zatím v názoru na jejich koupi a následném využití neshodli. A tak je parkování v našem poklidném lázeňském městě takovou příslovečnou tikající bombou.