Jesenice: řešíme resty z minulosti

Jednání s majitelem bytového domu v Říčanské ulici, který se dostavuje, se ale vyvíjí slibně a objevila se i další varianta, možnost přestavby budovy bývalé Jednoty v centru Jesenice. Jakmile bude jasno, požádáme o navýšení kapacity školy, abychom děti mohli přijmout. Řešíme také stavbu nové školy ve Zdiměřicích. Osobně si myslím, že škola měla už čtyři, pět let stát, ale bývalé vedení Jesenice nezařídilo vůbec nic, zastupitelstvo ani rada vůbec nejednaly ani o odkupu pozemků. Místo toho se v předvolební kampani objevil sportovní areál, na který by stejně Jesenice neměla peníze. My máme jiné priority, sportovní areál jsme odsunuli na pozdější dobu, protože se samozřejmě musíme vejít i do nějakých finančních rozpočtů. Na stavbu jsme získali národní dotaci, jsme jedna z osmi škol kolem Prahy, které se to podařilo. A jednáme o dalších financích i se Státním fondem životního prostředí, kde je vypsaný dotační titul na veřejné budovy s pasivním standardem.

RADKA VLADYKOVÁ, starostka Jesenice, (ANO)