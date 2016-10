Startuje Dutch Design Week. Studenti ze Zlína nabídnou originální pohárky a Vincentku

Na festivalu se předvede design ze všech aspektů. Kromě několika stovek výstav mohou návštěvníci nasávat design i prostřednictvím prezentací, diskusí, workshopů, seminářů, ale také dobrého a samozřejmě „vydesignovaného“ jídla a pití v neméně „vydesignovaných“ prostorách, ve které se v Eindhovenu proměňují nejen během festivalu například i staré tovární haly, sklady a garáže. Tato místa ale dokáží kreativní designéři přetvořit v tak originální interiéry, vedle kterých by mohly leckteré stylové restaurace blednout závistí.



Vyzkoušejte, obdivujte a objevte design

Nosným tématem letošního patnáctého ročníku je „The Making of“ a festival chce tímto vyzdvihnout proces tvorby a vzdát hold těm, kteří něco smysluplného tvoří, a současně chce brojit proti zcizování nápadů. Jak uvedl ředitel DDW Martijn Paulen: „Ukazujeme, že holandští designéři jsou kritičtí a podnikaví, dělají hodně věcí sami, ale také se dotýkají sociálních témat. S tématem „The Making of“ se snažíme stimulovat a ocenit jak tento investigativní proces, tak jeho výsledek.“ Tímto DDW nabízí i pohled z druhé strany. V duchu hesla „Přijďte, vyzkoušejte, obdivujte a objevte design.“

Letošní magnety

Mezi nejpřitažlivějšími akcemi jsou jsou již tradičně Graduation Show - absolventská výstava studentů Design Academy Eindhoven, Dutch Design Awards - udílení cen za nejlepší holandský design roku, výstava seskupení designérů Dutch Invertuals nebo vždy originálně pojatá prezentace studentů evropských škol módního designu „Modebelofte“.

Vystavující designéři z Univerzity ve Zlíně: Adéla Bačová



Klára Němečková



Sabina Stržínková



Daniel Szöllösi



Petr Sehnoutka



Vojtěch Mitura



Roztislav Zapletal



Martin Mikeš

Ondřej Puchta

Martin Surman



Dana Vránková



Lukáš Uliarczyk

V největším výstavním prostoru Klokgebouw nacházejícím se v areálu bývalých továren Philipsu Strijp-S určitě vzbudí pozornost společná výstava studentů univerzit v Delftu, Twente a Technické univerzity Eindhoven s názvem „Mind the Step“ a davy lidí se nejspíš opět budou valit i do další industriální zóny Strijp-R, kde již několik let vyrábí známý holandský designér Piet Hein Eek svůj neuvěřitelně úspěšný nábytek ze starých prken, provozuje designovou restauraci a dává prostor mladým začínajícím umělcům k tvorbě a výstavám.



Hitem letošního festivalu bude jistě akce v režii originálního designéra, který vždy překvapí - Maarten Baas připravil show s názvem „Maarten Baas Makes Time,“ která v sobě mísí gastronomii s grafickým designem, umění s hudbou a divadlem, a které se pod stěžejním mottem „čas“ účastní jak špička holandských designérů, tak mladé talenty. Celé se to odehrává v bývalých průmyslových garážích a Maarten Baas navrhl i design dočasné restaurace, kterou tam povede michelinský kuchař Sergio Herman.

Designhuis a Van Abbemuseum v centru města zrovna jako studio a obchod Yksi nebo TAC (Temporary Art Center) vystavují hlavně práce zahraničních designérů. A právě v TAC mají letos premiéru i studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Cucej: Návštěvníci budou pít Vincentku z nových pohárků

Výstava projektu Cucej Ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je inspirována českým lázeňstvím a léčebnými lázeňskými procesy. „Podnět ke vzniku projektu přinesla designérská soutěž Luhačovický lázeňský pohárek 2016, na základě které studenti tvořili nové návrhy. Hlavním cílem bylo navrhnout originální a funkční lázeňský pohárek, který by se stal novým symbolem lázeňského města Luhačovice,“ sdělila Tereza Baráková z Univerzity ve Zlíně.

Hlavními kritérii hodnocení byly originalita a inovativnost, ale také realizovatelnost, protože, jak uvedl kurátor této výstavy Ondřej Puchta: „Kolekce těchto lázeňských pohárků reflektuje metodologii výchovy designérů k tomu, aby akcentovali optimální funkčnost, ergonomii a potenciál sériové výroby.“

Během DDW budou moci návštěvníci ochutnat minerální vodu z těchto designových kalíšků a trochu pocítit relaxační atmosféru českých lázní.