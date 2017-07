Stát nařídil plošnou střelbu divočáků. Povolené budou i dosud zakázané techniky lovu

Myslivci v celé republice budou moci lovit všechny kategorie prasat bez ohledu na jejich pohlaví. V oblasti ohraničené dálnicí D1 od Brna směr Ostrava do Vyškova, dále pak do Olomouce po D46, z Olomouce do Lipníku nad Bečvou po D35, poté přes Ostravu a Bohumín po hranici s Polskem po D1, dále po státní hranici s Polskem a Slovenskem až na hraniční přechod Lanžhot a dále zpět po dálnici D2 do Brna, bude možné lovit divočáky se zaměřovači umožňující noční vidění nebo za pomoci umělého osvětlení.



Lovci budou moct prasata střílet i na pozemcích, kde se sklízí zemědělské plodiny a v odchytových zařízeních. Z každého prasete budou muset odevzdávat vzorky na vyšetření na africký mor prasat.

Majitelé prasat na porážku mají na Zlínsku ultimátum. Musí je zabít, jinak zaplatí 2 miliony

Veškerá prasata určená na domácí porážku chovaná v okrese Zlín se budou muset do konce července porazit, pokud chovatelé nedodrží zásady biologické bezpečnosti chovu, aby nemohl být kontaminován africkým morem prasat. Vyplývá to z textu mimořádného veterinárního opatření, které ve čtvrtek Státní veterinární správa zveřejnila na webu. Maso z poražených prasat se bude moci zkonzumovat v domácnosti chovatele.

Mezi nařízené povinnosti patří vyloučení kontaktu s divokými prasaty, chov v ustájovacím místě bez výběhu a nezkrmování zelené píce. Chovatelé také nesmějí prasatům podestýlat slámou a k ošetření prasete musí používat zvláštní pracovní oděv a obuv. Za nedodržení podmínek hrozí pokuta 50 tisíc korun pro fyzickou osobu a až dva miliony korun pro podnikatele a právnické osoby.



V desetikilometrové oblasti kolem ohniska choroby je podle veterinářů 143 chovatelů s 335 prasaty, údaje o celém okresu veterináři ČTK nesdělili.

Ve Zlíně ve čtvrtek jednají zástupci veterinářů, myslivců a ministerstva zemědělství o možném vybíjení divokých prasat na Zlínsku i v okolí. Výsledky jednání by měl zveřejnit ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci.

Myslivci navrhují, aby byl možný odlov i v území zamořeném africkým morem. Za odstřel by měli vlastníci honiteb dostávat kompenzace. Českomoravský myslivecká jednota také žádá, aby stát vytvořil nárazníkové pásmo, které by se táhlo od okresu Brno-venkov přes Olomoucko až k Frýdecko-Místecku. Tam by se dala prasata lovit pomocí technik, jež nejsou povolené, tedy například s použitím umělého osvětlení.

V okrese Zlín je kvůli výskytu nemoci vytyčena tzv. zamořená oblast. Africký mor prasat byl do středy potvrzen u 29 uhynulých divočáků. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později nemoc potvrdila, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati. Z nařízení veterinářů je nyní lov prasat v oblasti zakázán.

Africký mor prasat se v Česku objevil poprvé, přenášejí jej volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečný.