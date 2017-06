Stát ze mě udělá žebráka, kritizuje majitel největší české kožešinové farmy

„Znamená to, že stát mi zlikvidoval prosperující firmu, která měla vzrůstající tendenci. Stát mi ji zavře a znemožní mi svobodně podnikat v demokratické společnosti, to mi připadá, že se pošupujeme do 20. století. Jak to, že se tyto věci mohou dít? Teď jsou to kožešinové farmy, příští rok to může být jiný sektor,“ řekl Vojtíšek. Míní, že za schválením zákazu stojí i nátlak levicových radikálů.



Zatím zažil tři útoky. Jednou někdo přelezl plot, naházel do klecí evidenční karty, jež zvířata sežrala a uhynula. „To byl první atak od ochránců přírody. Zásadnější byl v roce 2014, kdy mi poničili techniku, propíchali kola u nákladního auta, poničili nakladač, mycí zařízení a škoda byla kolem 150.000 korun. Ale ochránci zvířat se od toho distancovali, že by v životě nic takového neudělali. A v roce 2015 mi postříkali barvou asi 1500 zvířat, následkem stresu několik desítek zvířat uhynulo,“ řekl Vojtíšek. Zaměstnává pět lidí a roční tržby firmy jsou přes deset milionů korun, někdy dvanáct.

V klecích ve Velkém Ratmírově, v areálu někdejšího JZD, chová 14 až 15 tisíc norků. Chovné stádo se vytváří desetiletí, určité skupiny a linie se musí šlechtit a křížit, aby se zlepšovala kvalita. Zvířata se usmrcují kysličníkem uhličitým a kysličníkem uhelnatým, který se pouští do velkých beden. Farma funguje 25 let, založila ji jeho matka, posledních pět let ji vlastní on.

Zatím neví, co bude dělat

„Jde o to, jestli budu mít možnost se něčemu věnovat, protože stát ze mě udělá žebráka. Nainvestoval jsem do firmy za posledních pět let okolo 30 milionů a teď se pár poslanců rozhodne, že to skončí a veškeré prostředky a život, co jsem do toho dal, jsou fuč. Můžu si jít přivázat provaz na nějaký smrk,“ řekl sedmačtyřicetiletý Vojtíšek, který se nedávno rozhodl zapojit do certifikačního programu WelFur. „Jinak ty produkty nebudou na světových trzích od roku 2020 obchodovatelné,“ řekl.

Novela, kterou ve středu schválila sněmovna, má zakázat „chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin“. Netýkala by se tedy chovu králíků nebo nutrií. Provozovatelé farem by mohli žádat kompenzace od státu. Dostat by je měli v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června.