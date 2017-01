Sto kilo kokainu v banánech z Lidlu? Logistická chyba. Česká policie věc odložila

Podle dosavadních závěrů policistů se droga do obchodu, nikoliv však na prodejní pult, dostala kvůli logistické chybě pašeráků drog.

Rekordní várka kokainu by přitom na českém trhu vydržela půl roku. Jen pražští uživatelé této luxusní drogy by jej spotřebovávali i několik let.

Přívlastek „rekordní“ má nález i proto, že by droga na trhu měla mnohem vyšší cenu - odhaduje se až jedna miliarda korun, což je dvakrát více než u sedmnáct let starého objevu ve skladu firmy v Malém Borku na Mělnicku.

Kokainové přepravky

Ve zbraslavském případu se však více než sto kilo drogy k narkomanům ani dealerům nedostalo. Policie zásoby ze špatně směrované zásilky zachytila dříve, než se vůbec měla šanci dostat k veřejnosti. Zásilka do obchodu přicestovala kuriózní cestou, a to přes krabice s banány z Kolumbie. Droga ale nebyla schovaná přímo v plodech, jak tomu někdy bývá. Byla spolu s ovocem uložená v bednách.



Kdo je odpovědný za kokainovou zásilku, však policie dosud nezjistila. Věc proto byla podle zjištění serveru Lidovky.cz odložena. „V rámci mezinárodní spolupráce se podařilo zadokumentovat celou cestu zásilky a potvrdit vyšetřovací verzi, že se zásilka kokainu dostala na naše území vinou logistické chyby,“ uvedla po více než roce a půl od nálezu mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Pašeráci prostě špatně naplánovali dodávku beden, které měly skončit na jiném místě, kdy by je přebrali již připravení spolupracovníci.

Čistota kokainu v Česku Podle údajů Národní protidrogové centrály se v roce 2013 pohybovala čistota kokainu na českém trhu kolem 33 procent. To je méně než v předešlých letech. Nejnižší podíl účinné látky činil u zadržených vzorků 9,1 procenta, nejvyšší hodnota byla až 80 procent.



Veškeré zásoby kokainu už byly zničeny. Tím ale případ tak úplně nekončí. „Veškeré námi zjištěné informace byly předány zainteresovaným zemím, které vedou k tomuto případu šetření na svém území,“ doplnila informace Kudláčková.

Odkud a kam vlastně zásilka podle zjištění policie putovala? „Podařilo se nám zpětně vysledovat trasu zásilky z České republiky až do přístavu Antverpy. Konkrétně pocházela z lodi, která se plaví do Evropy z Kolumbijského přístavu Santa Marta,“ předčítala mluvčí Národní protidrogové centrály.

Čeští policisté na případu pracovali společně s příslušníky bezpečnostních sborů z Německa a Belgie. Vedle detailů o konkrétní zásilce v pražském Lidlu dále zjišťovali i to, jestli mají další pochybné „balíčky“ s drogami v zemích Evropské unie nějakou souvislost s tímto případem.



V první polovině roku 2015 totiž nebyl zbraslavský případ jedinou ukázkou špatně naplánované trasy. Více než 80 kilogramů kokainu bylo objeveno v tomtéž měsíci v přepravkách s banány i v obchodě řetězce Auchan, na pařížském předměstí Seine Saint Denis.

Jen o měsíc později se pak nalezli kokain za více než 21 milionů dolarů také zaměstnanci v německém supermarketu Aldi. Droga byla opět uložena v přepravkách spolu s ovocem.

Způsob pašování drog ve zboží je totiž poměrně rozšířený a případy logistických chyb nejsou nijak ojedinělé. „Statistiku takovýchto případů nevedeme, ale v této souvislosti mohu z poslední doby na našem území například zmínit nález zhruba 30 kilogramů kokainu v létě 2016 v Nejdku,“ uvedla Kudláčková. I toto šetření ještě nebylo dokončeno.

Drogy v ovoci? Nic neobvyklého

Poměrně běžné je také pašování kokainu přímo v potravinách. „Často je to nějaké ovoce. Typicky třeba banány, ananas, ale mohou to být i zmražené ryby, káva nebo drahé tropické dřevo, které je zpracováno do různých hranolů. Ty pak bývají vydlabány a do nich kokain ukryjí,“ řekl před časem v rozhovoru pro server Lidovky.cz šéf celní protidrogové jednotky Pavel Hoffman.

Drogy končí v supermarketech zejména kvůli chybám drogových kartelů, což způsobuje především komplikovanost přepravy. Na trasách může dojít k nespočet neočekávaných situací.