Šuráň: Podnikatelé doplácejí na agresivní byrokracii

LN: Proč vám zákaz kouření v hospodách tolik vadí?

Protože každý hospodský by měl mít možnost si vybrat, zda udělá provoz kuřácký nebo nekuřácký. Už teď se ukazuje, že nekuřácké hospody prosperují a rychle přibývají, takže proč nenechat výběr na vůli podnikatele. Nekuřáci mají kam jít. Ale tohle není nic jiného než zásadní zasahování do práv podnikatelů. Pokud se státu nelíbí kouření, tak ať ho zakáže všem a všude. Včetně výroby a distribuce. Jenže stát se chová alibisticky. O daně z toho škodlivého tabáku přijít nechce. Tak aspoň znepříjemní život těm, u kterých to státní pokladně zásadně neublíží. Ale ublíží to celému pohostinského oboru.

LN: Pro ten zmíněný úplný zákaz výroby, distribuce a prodeje cigaret byste byl?Tomu bych rozuměl. Pokud to všichni ti ochránci zdraví kuřáků a nekuřáků myslí vážně, byl by úplný zákaz jediné smysluplné řešení. Selektovat, že u někoho kouření zakážeme a jinde třeba ne, je nefér. Například ten, kdo má k dispozici u hospody zahrádku, má výhodu. Tam se kouřit bude moct. Kdo ji nemá, přijde o zákazníky. Kam až takovéhle selektování podnikatelů půjde?

LN: Může mít plošný zákaz kouření ve vyjmenovaných prostorech vliv na spotřebu cigaret a tedy i výběr daní?

To lze těžko v tuhle chvíli soudit. Osobně si myslím, že jak kde. Ale vcelku se spotřeba cigaret výrazně nesníží. Vidím to třeba na příkladu Irska. Holt všichni chodí kouřit ven, ale kouřit nepřestali. Takže asi ani na té vybrané dani se zákaz kouření viditelně neprojeví.

LN: Současný stav hospodským vyhovuje. Proč?

Protože dává možnost poskytovat službu všem skupinám zákazníků. Jak nekuřákům, tak kuřákům. A záleží už na hospodském, která skupina zákazníků je pro něj lukrativnější. V Praze už rychle ubývá hospod a restaurací, kde se může kouřit. A opačně, na vsi je zas kouření žádanější. Zasahovat do toho z moci úřední, je neštěstí.

LN: Projeví se to nějak i na odbytu piva v Česku?

Samo o sobě jen zčásti. Bude to další z vlivů, které už několik let táhnou dolů trh, počínaje zvýšením spotřební daně v roce 2010.

LN: Co jiného ještě negativně na prodej piva působí?

Celý soubor byrokratických opatření, se kterými stát přišel v poslední době. V první řadě EET, kvůli kterému skončí stovky hospod a pivovary tím přijdou o odběratele. Další komplikaci je lednové zavedení kontrolního hlášení, majitelé těch nejmenších hospod na podobné měsíční reporty o všech přijatých a odeslaných fakturách nemají aparát. A do téhle kategorie věcí, kterými stát hází klacky pod nohy drobných podnikatelů, patří třeba i povinné pořízení závodních lékařů, které si podnikatel musí najímat a platit, pokud má víc než 20 zaměstnanců. Podnikatelé, a nejen ti v gastronomii, tak doplácejí na to, čemu se už stále častěji říká agresivní byrokracie.