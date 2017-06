Idiot? Někdy je třeba použít přiléhavý výraz, říká Ovčáček. Syndikát si bude stěžovat

Nadávka určená Lutonskému je zatím nejsilnější výraz, který Ovčáček na sociální síti Twitter použil. Na druhou stranu ale odpovídá urážlivému tónu, jímž se hradní mluvčí vůči oponentům svým a hlavy státu vymezuje. Profesní sdružení žurnalistů bude chtít od Ovčáčkových nadřízených slyšet vysvětlení jeho posledního výlevu. „Výroky na těchto twitterových účtech Syndikát sleduje a dotáže se Kanceláře prezidenta republiky i na ten vámi zmiňovaný,“ potvrdil serveru Lidovky.cz předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Výpadu mluvčího předcházelo upozornění zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT na to, odkud může pocházet jeden z dárků určených pro britskou panovnici – brož s českými granáty. Hlava britské monarchie přijala prezidenta Miloše Zemana minulý pátek při soukromé audienci. Podle Lutonského je obdobná brož k dostání na jednom z e-shopů za zhruba 8 tisíc korun (původně uvedl čtyři tisíce, pak se opravil), což glosoval na svém twitterovém účtu.

Jeho zjištění vyústilo v mimořádně prudkou reakci Ovčáčka. Mluvčí chtěl bránit hodnotu daru, přičemž Lutonského počastoval nadávkou. „Tenhle idiot dělá zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT. Takže idiotovi vzkazuji: jde o ukázku umu českých rukou,“ uvedl na svém oficiálním profilu na Twitteru. Ve veřejném projevu mluvčích jde o bezprecedentní útok na novináře, který nemá v českém mediálním prostoru obdoby.

Proč se Ovčáček uchýlil k takovému vulgarismu, vysvětlil svérázně. „Někdy je třeba použít přiléhavý výraz,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Nadávka prý v tomto případě byla žádoucí kvůli tomu, že Česká televize, kde Lutonský dlouhá léta působí, žije z koncesionářských poplatků. Urážku se pak snažil ospravedlnit i údajnou antizemanovskou kampaní v podání ČT. V čem tato kampaň spočívá, už nedoložil. „ČST Praha má své jasné priority,“ sdělil neurčitě s narážkou na název televize za minulého režimu.

Syndikát novinářů analyzuje Ovčáčkův Twitter, pak hodlá reagovat

„Nepoužívat urážlivé výrazy v debatě, natožpak veřejné, by mělo být pravidlem a pro veřejné činitele, kterým mluvčí vysokého ústavního činitele beze sporu je, to platí obzvláště,“ hodnotí Ovčáčkův úlet šéf novinářského syndikátu Černý. Jaký bude mít podnět syndikátu na Hradě odezvu, lze jen hádat. Ale dosud Ovčáčkovi nadřízení, prezident Zeman i kancléř Vratislav Mynář, projevovali vůči neomalenostem mluvčího velkorysou shovívavost.

Na sociální síti Twitter komunikuje Ovčáček prostřednictvím nejméně dvou účtů, jedním je jeho oficiální profil @PREZIDENTmluvci a druhý má být politicky nekorektním glosářem především českých médií s názvem @CUTIzpravy. Vzhledem k opakovaně urážlivému tónu oficiálního profilu vůči jiným politikům, novinářům či prezidentovým oponentům se už v minulých týdnech Syndikát novinářů dotazoval Kanceláře prezidenta republika, zda skutečně představuje oficiální komunikační kanál Pražského hradu.

Kancelář reagovala, že k náplni Ovčáčkova oficiálního twitterového účtu nemá výhrady. Mluvčí prý dává jasně najevo, kdy a za koho se vyjadřuje. „Jasně odděluje svá vyjádření, prezentovaná prostřednictvím uvedeného soukromého a legitimního komunikačního kanálu, od prezentace názorů prezidenta republiky,“ reagoval ředitel Odboru legislativy a práva Václav Pelikán, jehož odpověď má server Lidovky.cz k dispozici.

Novinářský spolek tak už v pátrání po skutečné funkci účtu @PREZIDENTmluvci pokračovat nebude, komunikaci s prezidentskou kanceláří má za uzavřenou. V tuto chvíli se soustředí jen na analýzu Ovčáčkových příspěvků. „Jakmile budeme mít v ruce kompletní výsledky, budeme vůči Jiřímu Ovčáčkovi a zřejmě i vůči prezidentské kanceláře příslušným způsobem reagovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz šéf Syndikátu novinářů pro Prahu a Střední Čechy Marek Zouzalík. Co znamená příslušná reakce, nechal s ohledem na strategii bez odpovědi.

K ústům prezidenta je třeba být shovívavý, glosuje Lutonský

Mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla a odborník na etiku Ladislav Špaček upozorňuje, že opakovaně nevhodný styl komunikace Jiřího Ovčáčka v podstatě odráží úroveň současného osazenstva Pražského hradu v čele s prezidentem Zemanem a kancléřem Mynářem. „Oba mají vliv na to, jestli Ovčáček bude, nebo nebude vykonávat svou funkci. A hlavně jak ji vykonává. Je to jejich pravomoc, aby ho případně nasměrovali do příslušných intencí,“ sdělil serveru Lidovky.cz. „Že tak nečiní, svědčí o tom, jak to chodí,“ dodal.

František Lutonský.

S posledním výlevem na adresu zástupce šéfa zpravodajství ČT pak prý padla poslední hranice, veřejnost by se odteď v projevu Ovčáčka neměla divit ničemu. „To je pochopitelně už zcela za hranicemi jeho kompetencí. A jestliže si dovoluje takové excesy a jeho zaměstnavatelé mu to tolerují, tak je možné prakticky všechno,“ poznamenal Špaček. Vulgaritám Ovčáčka podle něj nahrává i „prostoduchost sociálních sítí.“

Sám Lutonský přistupuje k urážce od hradního mluvčího s nadhledem, domáhat omluvy se nehodlá. S určitou dávkou ironie poznamenal, že si Ovčáček za čtyři roky ve funkci nestačil ujasnit, co se sluší a patří. „Byl bych shovívavý, lidsky i profesně. Ostatně jsou to ústa prezidenta a k těm bychom měli mít úctu, navzdory tomu, že jsou tato ústa zvyklá urážet kdekoho na potkání.“ sdělil serveru Lidovky.cz.