‚Ta paní se zbláznila.‘ Poslanci se pohádali o umělé oplodnění pro osamělé ženy

Zpřísněny nebyly ani podmínky pro umělé oplodnění prostřednictvím anonymního dárcovství nebo snížení hraničního věku ženy na 45 let. Do novely se nedostala ani úprava, která by zakázala donošení dítěte náhradní matkou s výjimkou blízkých příbuzných. Sněmovna pouze upravila v souvislosti s léčbou neplodnosti možnost transplantace dělohy od žijící dárkyně, a to i mezi příbuznými ženami.